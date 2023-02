Sfide cruciali per Portuali e Osimo Stazione

Due sfide tra ‘’anconetane’’ nel sabato del girone A di Promozione. I Portuali, reduci dalla vittoria casalinga sofferta e sudata contro la Vigor Castelfidardo, sono chiamati alla vicina trasferta sul campo di un’Olimpia Marzocca che non potrà continuare a sbagliare per non compromettere ancora di più una classifica che fa paura. Classifica che sorride ai dorici, terzi, a un punto dal secondo posto dove staziona l’Urbania. Osimo Stazione contro Barbara, terz’ultima contro quart’ultima, divise da soli due punti, entrambe reduci da una doppia sconfitta. Situazione più tranquilla nel Moie Vallesina alla prova del Sant’Orso. Anche qui due soli punti a dividere le contendenti, con il Moie a rincorrere l’Orso. Domani scontro salvezza invece per la Biagio sul campo della Cagliese con entrambe le squadre appaiate in classifica. Nel girone B Passatempese all’attacco del Corridonia. Ai Galletti serve la vittoria che manca in casa alla squadra di Menghini da fine novembre. Promozione, quinta giornata di ritorno (ore 15). Girone A. Oggi: Olimpia Marzocca-Portuali, Osimo Stazione-Barbara, San Costanzo-Atletico MondolfoMarotta, Sant’Orso-Moie Vallesina, Urbania-Valfoglia, Villa San Martino-Fermignanese. Domani: Cagliese-Biagio Nazzaro Chiaravalle, K Sport Montecchio-Gabicce Gradara. Riposa: Vigor Castelfidardo. Classifica: Montecchio 45; Urbania 35; Portuali 34; A.MondolfoMarotta 33; Gabicce G., V.Castelfidardo e S.Orso 31; Moie V.29; V.S.Martino e Fermignanese 27; Valfoglia 26; Cagliese e Biagio 23; Barbara 21; Osimo Stazione 19; O.Marzocca 16; S.Costanzo 8. Girone B. Oggi: Passatempese-Corridonia, Castel di Lama-Aurora Treia, Grottammare-Civitanovese, Matelica-Cluentina, Monticelli-Monterubbianese (ore 14:30), Monturano-Trodica , Palmense-Casette Verdini. Domani: Monterubb.-Atl.Centobuchi. Riposa: A.Centobuchi. Classifica: Civitanovese 41; A.Treia 38; Monturano C. e Trodica 31; Matelica e A.Centobuchi 28; Pot.Picena 27; C.Verdini e Palmense 25; Passatempese 24; Corridonia e Monticelli 22; Monterubbianese, Cluentina e C.di Lama 20; Futura 96 e Grottammare 17.