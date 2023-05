Sfuma il sogno della A Gold per Camerano

EPPAN

41

CAMERANO

33

EPPAN: Bortolot Pliger, Oberrauch 8, Loncaric 13, Bernachea 1, Slinger 1, Pircher A. 1, Wiedenhofer 3, Obkircher, Pircher M. 1, Morandelli, Zanutto Felippe 4, Marques Cunha 9, Sepp, Eizans, Morandell.

All. Oberrauch

CAMERANO: Sanchez, De Grandis 3, Laera 4, Gardi 4, Francelli 4, Selmani, Marinelli 1, Errico 2, Antonelli, Cavaliere 9, Ballerini 1, Casavecchia 1, Badialetti, Cirilli 1, Vagnoni 3, Rossi.

All. Campana

Arbitri: Rhim e Plotegher

Sfuma il sogno della A Gold per la Pallamano Camerano. Nell’ultima sfida i gialloblu si piegano ai bolzanini dell’Eppan, imbattuti, che vincono sul campo abruzzese della Casa della Pallamano anche la sfida decisiva dei playoff.

Un risultato amaro, certo, ma che arriva contro una squadra di altissimo livello, capace di non lasciare sul campo praticamente nessun punto durante la regular season. La squadra di Oberrauch allunga subito, ma è soprattutto nella ripresa che i marchigiani soffrono alzando poi bandiera bianca. Alla fine otto sono i gol di differenza, con i bolzanini qualificati alla finale e in A Gold. Per Camerano comunque si aprono le porte dell’A Silver, la seconda serie nazionale, terza classificata tra le migliori otto squadre nazionali di pallamano.

m. c.