Sheffer fa felice la Vigor: "Bello sognare coi tifosi"

Anche stavolta ci ha pensato Sheffer a togliere le castagne dal fuoco. La crescita dell’italo-argentino è evidente, ma il pareggio in rimonta contro l’Avezzano ha mostrato una Vigor combattiva e motivata. Mateo Sheffer continua a strappare applausi, tant’è che i tifosi lo hanno nominato, via social, giocatore del mese di novembre. "È sempre bello segnare, soprattutto sotto la curva dei nostri tifosi – dice Sheffer –. Il gol di domenica è stato davvero prezioso, ha coronato una rimonta che appariva impensabile. Sono felice per la prestazione e per il riconoscimento dei tifosi. Sono piccole soddisfazioni, ma testimoniano che la strada è quella giusta". Probabilmente Mateo deve ritoccare alcuni movimenti in fase di copertura, aspetti sui quali mister Clementi sta lavorando da un po’, ma il contributo in fase offensiva fa stropicciare gli occhi. Sono cinque infatti le reti messe a segno dall’esterno classe 2004, un bottino che lo esalta anche nella classifica marcatori: Sheffer infatti è il miglior realizzatore della Vigor. Trattandosi di un profilo giovanissimo, con indubbie e spiccate propensioni offensive, alcune squadre professionistiche gli hanno messo gli occhi addosso, da qui le voci di mercato su una presunta partenza già a dicembre. Sheffer però sembra avere altri piani. "Le voci di mercato non mi toccano, il mio obiettivo è di crescere giorno dopo giorno e di aiutare la Vigor a migliorare". "Cercheremo di scalare la classifica tutti insieme per toglierci delle belle soddisfazioni – continua l’esterno italo argentino –. A Senigallia mi trovo davvero bene quindi non ho motivo di pensare ad altro". La Vigor ha dimostrato di essere più viva che mai anche se la vittoria manca da un po’. Il mercato potrebbe portare qualche novità, ma non può diventare un’ossessione. "Siamo soddisfatti della reazione della squadra, la Vigor mi è piaciuta molto, peccato per i due gol subiti nel primo tempo – dice Roberto Moroni, il ds rossoblu –. Tutte le partite sono importanti ed il mercato è solo uno strumento per mettere a disposizione del mister dei giocatori che hanno intenzione di sposare questo progetto. Ci stiamo lavorando, non c’è ancora nulla di definito. Interverremo solo se necessario". Di certo c’è soltanto la partenza del giovane Casagrande che farà un’esperienza lontano dal "Bianchelli", ma il mercato, si sa, può regalare sorprese e in qualunque momento.