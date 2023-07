Sheffer, un jolly prezioso alla corte di Clementi

Sheffer è un giocatore della Vigor. Tante voci avevano accostato il talento italo argentino ai colori rossoblu. Voci che si sono fatte sempre più insistenti nonostante il timore di qualche intromissione di club professionistici. Così non è stato, la società regala a Clementi un altro esordiente tutto talento e imprevedibilità. "Classe 2004, è stato uno dei fuori quota più sorprendenti dello scorso campionato di Eccellenza, vestendo la maglia dell’Osimana. Mateo ha anche conquistato la convocazione al Torneo delle Regioni 2023 con le Marche. Scheffer è cresciuto nel Club Rivadavia di Lincoln, paese di Buenos Aires, maturando nel Torneo Federal A, il terzo livello del sistema di campionati argentini - con queste parole il club senigalliese presenta il nuovo acquisto -. Con l’Osimana ha giocato prevalentemente come fluidificante di destra, può ricoprire anche il ruolo di terzino ma nasce, cresce ed esplode come esterno offensivo. Insomma, nonostante la giovanissima età, può figurare come un jolly preziosissimo all’interno dello scacchiere di mister Clementi". Sheffer è sinonimo di versatilità, una qualità che piace al tecnico di Senigallia che avrà l’imbarazzo della scelta in mezzo al campo e non solo. La Vigor aggiunge un’altra freccia al proprio arco. Il mercato sembra volgere al termine, ma non sono escluse sorprese.

Nicolò Scocchera