Si alza il sipario sul campionato della Vigor "Partiamo bene, voglio una prova di livello"

Si alza il sipario sul campionato di Serie D e la Vigor ha tutte le intenzioni di partire con il piede giusto. I rossoblu godranno della passione di una piazza che negli ultimi anni non ha fatto altro che sognare, tutti però sono consapevoli che precampionato e Coppa non hanno regalato gioie memorabili.

È giunto il momento di tirare un riga su ciò che è stato ed avviare un nuovo percorso.

Il primo avversario che oggi pomeriggio alle 15 si presenterà al "Bianchelli" è il Termoli. I molisani hanno cambiato pelle nel corso dell’estate, rafforzandosi notevolmente nel reparto avanzato. "Il Termoli è una formazione valida, profondamente rinnovata - afferma Aldo Clementi -. Vitiello, Esposito ed Hernandez sono giocatori importanti. Non so dire come giocheranno, di sicuro però cercheranno di imporre il proprio gioco perché possono contare su elementi che hanno talento da vendere. Guardando in casa nostra, la preparazione settimanale è stata soddisfacente, probabilmente tutte queste defezioni hanno spinto il gruppo a lavorare con ancor più concentrazione - aggiunge Clementi -. Veniamo da una sconfitta cocente in Coppa, dobbiamo partire bene, mi aspetto una prestazione di livello ed una gran voglia di proporre il nostro gioco".

Difficoltà tattiche e tante aspettative sulla Vigor. Clementi però è fiducioso e non si lascia intimorire dalle difficoltà.

"Ho lavorato tutta la settimana a ranghi ridotti, dobbiamo far fronte a queste assenze senza cercare alibi - continua il mister -. Sappiamo perfettamente che sarà una stagione diversa, ancor più dura. Giocatori come Kerjota avranno un trattamento diverso, tuttavia essere forti significa andare oltre".

Gli infortuni spaventano l’ambiente rossoblu, eppure la situazione è meno drammatica del previsto. Pesaresi ha partecipato alla rifinitura di ieri mattina e non è escluso che possa garantire qualche minuto, Mancini invece è tornato ad allenarsi a pieno regime. Nulla da fare invece per Sarti e D’Errico che non saranno convocati.

A Clementi serve un tocco di imprevedibilità, la situazione emergenziale potrebbe indurre il tecnico a schierare dal primo minuto Capezzani. "Lorenzo sta lavorando bene ed è in pieno recupero - conclude il tecnico vigorino -. Ha un tocco diverso e intelligenza calcistica. Tutte caratteristiche che ci serviranno nel corso della stagione".

Senza Sarti, sarà Alessandroni a difendere la porta. La difesa invece potrebbe presentare sorprese: linea a 4 con Sheffer e Bucari nelle corsie laterali, Marini e Magi Galluzzi al centro. Nel corso della settimana infatti, l’allenatore ha provato Bucari a sinistra, avanzando Bartolini a centrocampo. Un azzardo? Probabile, ma Clementi riserva sempre sorprese e questa possibilità sta prendendo campo nelle ultime ore. Salgono vertiginosamente anche le quotazioni di Capezzani sulla trequarti, Clementi non gli concederà tutta la partita, ma potrebbe comunque partire titolare. L’ex Fano invece giocherà a sostegno della giovane coppia d’attacco Balleello- Kerjota.

Nicolò Scocchera