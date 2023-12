Si avvicina la sfida con il Sestri. Colavitto ha tutti a disposizione

L’operazione Sestri Levante è ormai entrata nelle sue battute finali: nessuna giornata di riposo nel giorno dell’Immacolata, la squadra si è ritrovata regolarmente al Paolinelli, dove i biancorossi hanno svolto la classica seduta di allenamento. Attivazione individuale, circuiti di forza e rapidità e lavoro tecnico tattico le attività che sono state svolte dalla truppa di Gianluca Colavitto (col solo Agyemang impegnato in un differenziato), che tornerà operativa oggi allo stadio Del Conero per la tradizionale rifinitura tecnica. Obiettivo, resettare completamente il ko interno col Pontedera, che ha ancora lasciato strascichi non indifferenti e superare lo scoglio Sestri Levante che, per quanto dica la classifica, è avversario tutt’altro che abbordabile, considerate le sue velleità di salvezza.

L’anno scorso, esattamente in questo periodo, la squadra incappava in una sconfitta contro il Rimini, per poi risollevarsi con il poker alla Recanatese e il pareggio contro il Siena: quest’anno non sarebbe certo male arrivare alla sosta natalizia avendo inanellato tre vittorie di fila (prossime avversarie, Pescara e Lucchese, ndr) ed è proprio per questo che domani servirà tornare da Vercelli con i tre punti in tasca. Colavitto conosce bene le insidie che nascondo le cosiddette "piccole" ed è proprio per questo che sta tenendo alta la soglia della concentrazione.

Di positivo c’è sicuramente il fatto che tutto il gruppo è animato da un grande voglia di riscatto dopo la sconfitta col Pontedera e domani si presenta una grande occasione per cancellare quel passo falso. Il tempo per risalire la china c’è, molto dipenderà anche dal mercato di gennaio che la società vorrà impostare, ma intanto c’è da arrivare alla sosta con almeno sette punti in tasca: la famosa legna per l’inverno, per intenderci, un aforisma che Colavitto sta ripetendo con un certa costanza fin dall’inizio della sua avventura ad Ancona. Non sarà facile, perché davanti, come detto, c’è una squadra che vuole scalare posizioni e togliersi dai bassifondi della classifica e che domenica proverà sicuramente il colpaccio. A proposito: da un po’ di giorni girano con insistenza voci che vorrebbero un fondo svizzero interessato all’acquisto del club ligure, ma il presidente Stefano Risaliti ha liquidato così la questione: "C’è la moda di questi fondi che entrano in calcio. Le squadre di Lega Pro sono appetite. Ma noi non ci siamo posti il problema. Siamo concentrati sul nostro campionato per fare del nostro meglio e non vogliamo neanche porci il problema".

Nel weekend saranno impegnate anche le giovanili biancorosse: la Primavera sarà di scena al Dorico per affrontare il Giugliano (calcio di inizio ore 15). Domenica, l’Under 17 giocherà a Fermo, così come la 15. Gioca a Benevento la 16 di mister Tubaldi, mentre la 14 e la 13 saranno impegnate mercoledì 13 con il Perugia.

g. m.