Si comincerà il 27 agosto, sosta il 31 dicembre

La LegaPro ha diffuso le date del prossimo campionato: prima giornata domenica 27 agosto, turno prefestivo sabato 23 dicembre, sosta domenica 31 dicembre, il campionato si concluderà con il turno di domenica 28 aprile, i playoff cominceranno domenica 5 maggio. Il 20 agosto prossimo si giocherà il primo turno eliminatorio di Coppa Italia. Le date di inizio delle partite ufficiali, tra Coppa e campionato, proiettano già l’Ancona e i suoi sostenitori verso la prossima stagione, anche se, nel frattempo, c’è una squadra da ritoccare alzando l’asticella e un ritiro da programmare e, soprattutto, da svolgere, probabilmente a Cingoli (non è ufficiale). Sul fronte mercato si intensificano i contatti tra il diesse dell’Ancona Francesco Micciola e i procuratori di diversi giocatori. C’è una difesa su cui la società ha deciso di concentrarsi prima di tutto, ma c’è anche un attacco che potrebbe contare solo sulle conferme di Spagnoli e Di Massimo, dunque con varie uscite – Melchiorri ha già salutato tutti accasandosi a Recanati – e nuovi ingressi. In difesa i nomi più gettonati sono sempre quelli di Davide Riccardi, che ha giocato l’ultima stagione con il Siena, Alessandro Dalmazzi, ex Fidelis Andria, ma anche Salvatore Boccia, dalla Turris, ma di proprietà del Cagliari, così come pure Stefano Negro, difensore centrale che nell’ultima stagione ha giocato con il Pordenone. In attacco torna alla ribalta il nome di Marco Rosafio (foto), che la Reggiana ha deciso di non confermare: ieri il giocatore ha salutato tutti i suoi tifosi con un post che potrebbe preludere a un imminente accordo e sulle sue tracce ci sarebbe anche l’Ancona. Restano comunque attuali i nomi di Diego Gambale, dall’Avellino ma di proprietà del Montevarchi, e di Jonathan Italeng, che piace al diesse Micciola, ma che potrebbe essere trattenuto dall’Atalanta per la seconda squadra di C.

g.p.