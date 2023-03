Si decide la griglia dei playoff La Robur in casa sfida Civitanova

Ancora un paio di turni di regular season e si fisserà la griglia dei playoff. La C Gold nello scorso fine settimana ha riservato poche sorprese e molti match combattuti. Le prime quattro in classifica continuano la loro marcia vincente, mantenendo inalterate le distanze. Civitanova vince in casa, faticando più del previsto contro la Wispone Jesi di coach Masini, trovando i punti decisivi solo negli ultimi 180 secondi. La Robur Osimo infila la dodicesima vittoria consecutiva, espugnando Foligno non senza fatica. Così eguaglia il record storico della società e si conferma al secondo posto. Una cavalcata che non ha pari in questo torneo e che aumenta l’attesa per il big match di domenica prossima al PalaBellini di Osimo, contro la capolista Civitanova. Sfida fra giganti, ricca di pathos e spunti tecnici. La Robur deve fare almeno due punti nelle prossime, per difendere il secondo posto dall’insidia di Bramante. A inseguire il team di Sciutto c’è sempre la coppia Bramante-Attila. La prima ha battuto a mani basse, a Pesaro, Porto Sant’Elpidio, mentre Portorecanati ha stravinto a San Benedetto, doppiando l’avversaria nel punteggio.

Bagarre a centro classifica, dove si lotta per ottenere il miglior piazzamento in vista della fase eliminatoria. Pisaurum ha il match più facile, sabato prossimo, contro Foligno. Montegranaro invece farà visita a Portorecanati, sfida ad alto contenuto agonistico, in presenza di tre dei migliori cinque marcatori del torneo, Gamazo, Falzon e Rupil. Bramante, sabato sera, contenderà i due punti a Jesi, al PalaTriccoli. La prima delle umbre, Valdiceppo, giocherà davanti al suo pubblico il derby contro Todi e in caso di vittoria salirà a quota 32, ipotecando almeno il sesto posto. Proprio Todi è appaiata a Montemarciano, che, con 22 punti, può ancora insidiare la Sutor, avendo da recuperare la scorsa giornata e quindi avendo potenzialmente 6 punti da guadagnare.

Marcello Morichi