Si ispira a Banksy e vuole uno psicologo sportivo

Per dare un’idea del suo modus operandi e della sua visione del guidare una squadra di calcio Marco Donadel, neo tecnico dell’Ancona, ha utilizzato la metafora dell’artista Banksy, lo street artist diventato famoso in tutto il mondo. Tale similitudine non può che ricondurci ad una comunicazione facile, immediata (di cui dovrebbero beneficiare i giocatori), ma anche spiazzante, caratteristica che si presume sia quella che deve cogliere di sorpresa la squadra avversaria. Banksy è anzitutto sconosciuto come persona, e su questo fattore il giovane allenatore di Conegliano lascia intendere che vuole giocarsi molta parte della sua nuova costruzione in cantiere, dei successi della nuova vettura da competizione della quale gli hanno appena affidato le chiavi: parlare non tramite il personaggio di sé stesso, bensì per mezzo dei risultati ottenuti sul campo dal suo gruppo, agendo moltissimo sulla leva motivazionale e su quella della velocità. all’Ancona ha già chiesto, peraltro, di avvalersi anche di uno psicologo sportivo di sua fiducia, e alzi la mano a tale proposito chi tra noi, in questi ultimi giorni, non aveva invocato evidenti problemi di mentalità, di concentrazione e di fragilità psicologica mostrati dai giocatori in campo (molto più evidenti di carenze tecniche che tutto sommato si sono avvertite di meno, in difesa magari sì, ma dalla metà campo in poi le sue brave occasioni da gol la squadra le ha sempre costruite). Anche l’aumento del fattore espulsioni, cui abbiamo qui recentemente accennato, depone a favore della tesi di un equilibrio psicologico divenuto ormai precario. E’ probabile quindi che la dirigenza abbia cercato e ritenuto di trovare in Donadel la risposta più idonea a una serie di problematiche che non sono strettamente di gioco, e proprio questo potrebbe spiegare l’improvvisa e decisa virata che c’è stata verso il tecnico veneto, nel momento in cui veniva data come quasi fatta la scelta di Massimiliano Maddaloni. Tecnico veneto che predilige un gioco veloce e che porti ad offendere con pochi passaggi, ed anche in questo l’indicazione dei suoi modelli di riferimento, Pioli e Tudor, spiega meglio di tante parole che cosa egli intenda, e come ha visto giocare a calcio fuori dall’Italia. Inutile aggiungere che, per la prossima sfida di sabato contro il Rimini al Del Conero, le condizioni per assistere ad una grande partita ci sono tutte più che mai: al carattere classico e storico della sfida, si aggiunge infatti l’importanza della posta in palio per l’attuale posizione di classifica di entrambe le squadre e, come se tutto ciò non bastasse, un livello di curiosità e di attesa per la reazione della squadra dorica all’arrivo e alle indicazioni del nuovo allenatore che definiremmo "febbrili".

Gianmarco Minossi