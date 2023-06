Si parte dalla difesa, occhi puntati su Riccardi Piacciono anche Dalmazzi, Ghilardi e Collodel

L’Ancona lavora alla difesa del prossimo anno, e la conferma di Barnabà è il primo tassello di una squadra che vedrà tornare alle società di appartenenza a fine mese i quattro giocatori in prestito che sono Mezzoni (al Napoli), Brogni (all’Atalanta), Mondonico (al Crotone) e Fantoni (al Vicenza). Sotto contratto ci sono Camigliano e De Santis e tra i due, per il rendimento visto in campo, è senz’altro il primo ad avere maggiori chances di restare nella squadra del confermato Marco Donadel. Sono diversi i profili di difensori centrali che sono stati proposti in questi giorni al direttore sportivo Francesco Micciola, e tra questi un paio sono valutati con attenzione: sono Davide Riccardi, centrale classe 1996 di 186 cm del Siena, società in odore di non iscriversi al prossimo campionato, e Alessandro Dalmazzi di scuola Grosseto, classe 1994 di 184 cm, che ha giocato questa stagione nella retrocessa Fidelis Andria, segnalandosi come secondo miglior marcatore della squadra con 4 reti, forte di testa ma anche con una bella conclusione di destro, abituato a giocare anche con la difesa a tre. L’Ancona si sarebbe mossa anche per provare ad accaparrarsi Daniele Ghilardi, promettente difensore centrale del 2003 di 189 cm di scuola Lucchese e Fiorentina e di proprietà del Verona, l’ultima stagione a Mantova ma anche e soprattutto in luce con la nazionale azzurra under 20 ai Mondiali in Argentina fino a pochi giorni fa, ma per il talento lucchese l’entourage del giocatore preferisce al momento una collocazione in serie B. A centrocampo e ancora dal Siena, sempre se non dovesse iscriversi, l’Ancona valuterebbe il profilo di Riccardo Collodel, classe 1999 cresciuto nel Novara: per questo reparto il diesse Micciola non ha fretta, però, i giocatori sotto contratto al momento sono numerosi, ma la rosa potrebbe sfoltirsi presto soprattutto per la possibile partenza del gioiello Simonetti, che sarebbe richiesto in serie B sia dalla Cremonese sia dalla Reggiana. Intanto ci sarebbe un interessamento della Sambenedettese per Moretti: l’attaccante, il suo procuratore e il diesse Micciola valuteranno la proposta, anche in funzione di quanto Donadel riterrà indispensabile il giocatore per la squadra del prossimo anno.

Giuseppe Poli