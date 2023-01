Si riparte con il derby tra Ancona e Jesi

Si riparte. Dopo la lunga sosta per il Natale e Capodanno la serie B riprende nel fine settimana con la prima giornata del 2023, penultima del girone di andata. Quattro squadre della provincia di Ancona con un unico obiettivo da qui alla fine del torneo: essere tra le 8 che, al termine di questa stagione, saranno ammesse nella categoria superiore delle due in cui l’attuale serie B unica si sdoppierà: delle 16 squadre del girone C 2022-23 infatti la prima metà finirà in quella che potrebbe essere chiamata – sulla scia del passato – serie B1, le altre 8 nel torneo interregionale, ma gestito dai Comitati Fip regionali e non più dalla Lega Pallacanestro, che ricorderà quella che un tempo fu la B2. Le 16 squadre al via potrebbero, anzi, a questo punto, dovrebbero, scendere in corsa a quindici proprio da qui a breve: pare infatti irreparabile la situazione del Firenze, che in estate aveva presentato un progetto di rilancio del basket fiorentino, naufragato in poche settimane. Alcuni giocatori, come il miglior realizzatore del torneo Laganà e il pivot Di Pizzo, se ne sono già andati (entrambi a Montecatini, girone A) ma soprattutto è già stata comunicata la rinuncia al match di domenica sul parquet del Matelica.

Da regolamento, Matelica avrà il 20-0 a tavolino, ma con un’altra rinuncia, che a questo punto pare inevitabile, Firenze sarebbe esclusa e tutti i risultati ottenuti fino a questo momento cancellati: quindi perderebbero 2 punti in classifica sia la Ristopro Fabriano che la General Contractor Jesi, che con Firenze avevano vinto, e il torneo rimarrebbe a 15 squadre, con una costretta a fermarsi per il turno di riposo. In attesa di questa (piccola) rivoluzione in classifica, chi sta meglio fino ad ora è proprio Fabriano, che riprende da seconda (20 punti) giocando domenica a Imola contro la Virtus (ore 18), una neopromossa che sta facendo molto bene. Ma l’attenzione della giornata è quasi tutta sul big match del PalaRossini, dove sempre domenica la Luciana Mosconi Ancona attende la General Contractor Jesi, che al momento, a quota 16, la precede di 2 lunghezze. Salto a due sempre alle 18, ed è un derby che vale molto in un torneo la cui formula lascia pochi margini di errore: prime quattroai play-off per la A2 e in ogni caso ammesse alla nuova B1, dalla quinta alla dodicesima al turno unico per l’ammissione alla B1, dalla tredicesima alla sedicesima direttamente nella futura B2.

A quota 14 c’è anche la Goldengas Senigallia, che senza più Santucci, bloccato da un problema fisico e sostituito da Giannini (all’esordio domenica) sempre alle ore 18 fra due giorni ospita il Faenza, che divide il secondo posto con Fabriano. Domani sera due anticipi: Ozzano-Fiorenzuola alle 20.30 e Empoli-Cervia alle 21.

