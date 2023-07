"Si stringe il rapporto con Cingoli: scopriamo le strutture ottime"

Brindisi con l’amministrazione comunale di Cingoli, per l’Ancona: ieri a pranzo il sindaco Michele Vittori, insieme all’assessore allo sport Luca Giovagnetti, hanno portato il saluto della città ai biancorossi, un saluto benaugurale in vista del prossimo campionato. Presenti per l’Ancona il past president e socio di Tony Tiong, Mauro Canil, l’amministratore delegato Roberta Nocelli, il direttore sportivo Francesco Micciola e il supervisore dell’area tecnica Roberto Ripa. "E’ un piacere incontrarvi soprattutto per darvi il benvenuto al nome dell’amministrazione comunale di Cingoli e di tutta la città – ha detto il sindaco Michele Vittori –, per noi è un onore ospitare un’eccellenza sportiva come la vostra. Il ritorno di una squadra di alto livello a Cingoli è fonte di soddisfazione ma significa anche che la città e le sue strutture ricettive e gli impianti sportivi stanno lavorando nella giusta direzione permettendo conseguenze positive per il turismo e per lo sport e per l’economia. Questo è possibile farlo grazie a degli investimenti che fa l’amministrazione comunale, ma soprattutto grazie alla collaborazione con Graziano Bolletta, la sua società sportiva e la sua struttura ricettiva che rappresenta un’istituzione nel mondo della ristorazione. L’aria di Cingoli porta bene ed è salubre, sono certo che si creerà una bella collaborazione".

"La scelta di Cingoli è una scelta di cuore, di passione e di territorio – ha aggiunto l’ad biancorosso, Roberta Nocelli–. Cingoli deve diventare il nostro quartier generale, come Ancona abbiamo cominciato con il camp che è andato benissimo, i bambini e le loro famiglie ci hanno scritto ringraziandoci sia per l’ospitalità sia per le strutture che hanno trovato. Il primo che va ringraziato è il presidente Tony Tiong, che per la sua passione e la sua voglia di fare calcio sta investendo su tutti noi. Ci crede, crede nella squadra, nei giovani come nel centro sportivo che realizzeremo. Prima di tutti c’è lui, che merita il nostro applauso. E poi che Cingoli ci porti fortuna".

g. p.