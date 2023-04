Siena, Lucchese e Rimini sulla strada dei biancorossi

Due gare al termine della stagione regolare contro Rimini e Recanatese da onorare e possibilmente da vincere, se si vuole tentare la mission impossible (?) di riagguantare il quarto posto, sperando in passi falsi delle rivali: ma lo sguardo è per buona parte proiettato ai playoff, laddove l’Ancona l’anno scorso uscì al primo turno per mano dell’Olbia. Allo stato attuale si inizierebbe il 30 aprile, con la disputa della prima fase: qui prendono parte le ventuno squadre che si sono classificate dal quarto al decimo posto in ognuno dei tre gironi. Le sfide si giocheranno in un turno in gara unica, nel quale la squadra meglio classificata nella regular season avrà il vantaggio di giocare in casa. Se il campionato finisse oggi, per intenderci, l’Ancona giocherebbe la prima in casa contro il Siena, al momento ottavo e distante sei lunghezze dai biancorossi, avendo a disposizione due risultati su tre contro i toscani per passare al turno successivo. Se invece i dorici dovessero riuscire a sopravanzare il Pontedera e arrivare sesti, a quel punto se la vedrebbero sempre in casa con la Lucchese, attualmente nona in classifica. Se volessimo ipotizzare un Ancona che riuscisse a scavalcare la Carrarese piazzandosi quinta, ad arrivare al Del Conero sarebbe il Rimini degli ex Delcarro e Tofanari. Ecco perché riacciuffare il quarto posto, per quanto ora come ora possa sembrare un’impresa, sarebbe di vitale importanza: in questo modo l’Ancona salterebbe un turno, avrebbe la possibilità di rifiatare, potendosi permettere anche il lusso di pareggiare per accedere alle fasi nazionali. Insomma, finché la matematica non condanna i biancorossi, è ancora lecito sperare, nonostante la fiammella si stia sempre più affievolendo.

Gianmarco Minossi