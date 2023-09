Simone Barontini pronto a un'altra finale mondiale a Xiamen

"Sarà una gara molto complicata, praticamente un’altra finale mondiale, tenendo conto che ci saranno tutti e tre gli atleti che sono saliti sul podio a Budapest e poi altri nove di dimensione mondiale – dice coach Fabrizio Dubbini, allenatore di Barontini, riguardo la gara odierna a Xiamen -. Qualcuno vorrà avere una rivincita e quindi mi immagino che sarà una gara molto complicata e veloce e che darà punti per poter partecipare alla finale di Diamond League di metà settembre a Eugene. Vedremo se sarà anche l’occasione per avvicinare il muro di 1:44. Simone atleticamente sta bene. Se ha recuperato energie nervose e soprattutto il fuso orario cinese, cosa su cui non siamo abituati a lavorare più di tanto visto che è la prima volta volta di una gara intercontinentale, potrà uscire qualcosa di potenzialmente interessante". Un Barontini ormai diventato un idolo ad Ancona e non solo. Accolto, assieme al suo allenatore Fabrizio Dubbini, da applausi e da uno striscione a inizio settimana al ritorno a casa dal mondiale all’aperto assoluto di Budapest.