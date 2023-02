Simonetti: "Bellissimo vincere così Ma ultimamente non siamo cinici"

Ventiquattro partite con la maglia da titolare, più quella di Coppa. Solo un’assenza, per squalifica, contro la Torres. Due gol e un assist: ecco Pier Luigi Simonetti, romano classe 2001 che partita dopo partita, senza mai mollare un centimetro, è diventato una pedina insostituibile o quasi nello scacchiere di Gianluca Colavitto, un senior di fatto tra gli under. Il trattore biancorosso.

Simonetti, che partita è stata quella di Montevarchi? Quanta gioia dopo il gol di Melchiorri?

"Parto dalla fine: una gioia immensa vincere, ma soprattutto il modo in cui ci siamo riusciti. Prendere gol al 90’ e rialzarci subito, grazie alla prodezza di Melchiorri, è stato veramente straordinario. Non ci aspettavamo una partita semplice. Guardando la classifica dovrebbe essere una partita da vincere 3-0, ma il momento che il Montevarchi sta passando gli mette addosso quella voglia e quella foga che ci ha complicato le cose. Siamo stati bravi nella prima mezz’ora e poi la partita è un po’ cambiata, loro hanno cominciato a giocare più sporchi, con palle lunghe, è diventata più una partita sulle seconde palle. E l’espulsione non ci ha dato una mano".

Anche a Montevarchi diverse occasioni gettate al vento, proprio come contro la Vis Pesaro.

"Da questo punto di vista in queste due partite abbiamo fatto meno bene rispetto ad altre volte. E’ una cosa che dobbiamo rivedere per cercare di fare meglio nelle prossime. Quando abbiamo preso il gol dell’1-1 sembrava la fotocopia della partita precedente. Abbiamo creato tanto, giocato solo noi, e poi l’unica occasione che hanno avuto gli avversari l’hanno sfruttata".

E’ già successo in passato che un’espulsione abbia cambiato l’inerzia di una vostra partita.

"Ci sta che con un’espulsione gli avversari si carichino e provino il tutto per tutto".

Pochi giorni insieme a Melchiorri, dentro e fuori dal campo: che opinione ne ha tratto finora?

"Una persona eccezionale. In campo si vede quello che ha fatto e quello che può fare ancora. Un giocatore che ci può dare tanto, il solo fatto di averlo vicino in campo mi permette di capire cose che prima non vedevo e di migliorare".

Con la chiusura del calciomercato e tre innesti, l’Ancona ne esce rinforzata. Si alza l’asticella?

"Sono tre giocatori che ci stanno già dando tanto. Se si alza l’asticella non lo so, ma il nostro obiettivo resta quello di fare sempre qualcosa in più, partita dopo partita".

I confronti diretti con le prime tre del girone li avrete tutti in casa, a partire da sabato contro la Reggiana.

"E’ un vantaggio notevole, veniamo da un momento positivo e il fatto di giocare queste sfide al Del Conero, sul nostro campo e davanti al nostro pubblico, rappresenta certamente un’arma in più per noi. Dovremo essere bravi a sfruttarla".

g.p.