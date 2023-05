Simonetti non c’è, ma Di Massimo sì Trequartista dietro i due attaccanti

Sotto gli occhi di patron Tiong l’Ancona tenta oggi il primo assalto al Lecco per i playoff nazionali. Il presidente, che ha appena cominciato a produrre a Hong Kong la "Birra Dorici Champion Pilsner" in lattina rigorosamente biancorossa con tanto di stemma della società, sarà stasera al Del Conero per seguire l’Ancona in questa nuova avventura. Marco Donadel tiene coperte le sue carte, sono squalificati Gatto e Simonetti ma tutti gli altri sono a disposizione del tecnico di Conegliano che, fedele al suo credo calcistico, potrebbe riproporre un 3-5-2 con Barnabà (o Brogni), Mondonico e Camigliano in difesa, centrocampo a cinque con Mezzoni e Martina esterni, Prezioso centrale e Paolucci e Basso mezzali, e più avanti Spagnoli e Melchiorri. Ma potrebbe anche, sin dall’inizio o a partita in corso, inserire un trequartista al posto di un centrocampista, che potrebbe essere Di Massimo, pronto a cucire l’azione tra la mediana e l’attacco. D’altra parte nelle quattro partite disputate dall’Ancona sotto la sua guida, Donadel ha spesso cambiato formazione, proponendo delle variazioni sul tema del 3-5-2, quindi non è affatto escluso che stasera si veda in campo una squadra inedita con Di Massimo alle spalle di Spagnoli e Melchiorri, per darle maggiore peso offensivo. L’obiettivo della serata, infatti, potrebbe essere quello di vincere, ma cercando di farlo con un punteggio tale da mettere il più possibile al sicuro la partita di ritorno, sfruttando il fattore campo, la spinta del pubblico biancorosso e l’effetto sorpresa che l’Ancona potrebbe costituire nei confronti di un Lecco senza partite da 25 giorni e senza uno dei suoi giocatori più rappresentativi, il centrocampista Girelli, squalificato. Per il resto dall’altra parte ci sarà una squadra ben rodata e affidata a un tecnico esperto come Foschi, con due attaccanti mobili come Pinzauti e Buso e con due esterni di centrocampo come capitan Giudici e come Zambataro, con il vizio del gol ma soprattutto con la specialità dell’assist. Contro questo Lecco l’Ancona ha l’obiettivo chiaro di vincere e di spianarsi la strada: il fatto di essere un capoluogo di regione con uno stadio come il Del Conero dovrà costituire un fattore favorevole ai dorici che andrà sfruttato al massimo per puntare con decisione al passaggio del turno. Gli avversari arriveranno all’appuntamento sicuramente più freschi dei biancorossi che hanno giocato le ultime due partite nell’arco di una settimana: serviranno il pubblico, l’entusiasmo generato e derivante dal successo di Carrara, le ritrovate certezze, la voglia di andare avanti davanti a mister Tiong: l’Ancona può farcela, e la sensazione è che dipenda soprattutto da lei.

Giuseppe Poli