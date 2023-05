Simonetti, Spagnoli, Di Massimo Il trio pesante contro la Lucchese

Se la difesa a tre – a meno di sorprese – sarà quella chiamata a fornire solidità all’Ancona, contro la Lucchese anche l’attacco giocherà un ruolo determinante nel possibile passaggio del turno che l’Ancona contenderà alla Lucchese giovedì prossimo. Perché i toscani di Maraia prima di tutto cercheranno di non prendere gol, ma avranno anche l’obiettivo di segnare per provare a vincere la partita, dato che l’Ancona passerà il turno in caso di vittoria o pareggio al termine dei tempi regolamentari, comprensivi di recuperi. Se, infatti, l’Ancona dovesse andare in vantaggio, la Lucchese dovrà segnare almeno due reti per centrare la qualificazione e questo lascerebbe ancora più spazio alle ripartenze dei dorici, che anche contro il Rimini con questa caratteristica hanno dimostrato di poter fare male e, nel contempo, di essere più equilibrati con il 3-4-2-1 proposto in quella circostanza da Marco Donadel. A Recanati non è successo, ma quella partita fa storia a sé, non soltanto per i due episodi che l’hanno indirizzata a sfavore dei dorici nel primo quarto d’ora, ma anche per la sfilza di assenti nelle file biancorosse, tra squalifiche, infortuni e giocatori che erano in diffida: al Tubaldi l’Ancona ha giocato senza Perucchini, Martina, Spagnoli, Prezioso, Di Massimo, Gatto e Mondonico. Giocatori che contro la Lucchese, salvo sorprese, saranno tutti nuovamente a disposizione. Ecco, dunque, che Donadel avrà ampia scelta anche in fase offensiva, potendo così riproporre il "2+1" che ha fatto così bene contro il Rimini, e cioè Pier Luigi Simonetti e Alessio Di Massimo trequartisti a sostegno del centravanti Alberto Spagnoli. Sono loro, insieme all’indiscussa e cristallina classe del bomber Federico Melchiorri, e poi al resto degli attaccanti, che dovranno fare la differenza in avanti contro la Lucchese. Lo dicono i numeri: nella stagione regolare Spagnoli ha segnato 11 reti, Di Massimo 10, Simonetti e Melchiorri 6 ciascuno. Poi gli altri, con Petrella e Moretti a quota 4, Mattioli e Paolucci a 3. Con il rientro di Gatto e la disponibilità di tutti i centrocampisti è possibile che Donadel schieri il capitano insieme a Prezioso o a Paolucci a centrocampo, allungando il raggio d’azione di Simonetti che in fase di non possesso farebbe il quinto di centrocampo, alzandosi a giocare da trequartista con licenza del gol quando l’Ancona riconquista il pallone. Simonetti durante tutto l’anno ha dimostrato di avere grandi capacità d’inserimento in fase offensiva: i suoi gol avrebbero potuto essere anche di più perché il giocatore, che macina chilometri, talvolta fallito conclusioni da posizione favorevole, come a Recanati, perché arrivato al tiro a corto di energie. Anche giovedì prossimo le doti del giovane romano, insieme a quelle di Spagnoli, Di Massimo e Melchiorri, potrebbero essere decisive per superare la Lucchese.

Giuseppe Poli