Sofia Coppari, un portento. Il suo è un disco d’oro

Sofia Coppari concede il bis. Di titoli tricolori. Bottino positivo dai Campionati Italiani Juniores disputati a Grosseto dove per le Marche è arrivata una maglia tricolore e quattro piazzamenti da podio. Insomma applausi per gli under 20 delle Marche. A trionfare è ancora Sofia Coppari, magnifica vincitrice nel lancio del disco. La portacolori dell’Atletica Fabriano prenota il successo al primo turno con una spallata a 51.11 che migliora il suo record regionale assoluto di 50.78 stabilito in primavera, a metà aprile, e nessuna delle avversarie riesce a impensierirla. È una stagione d’oro per la 18enne lanciatrice che completa un’eccezionale doppietta a livello nazionale dopo essersi aggiudicata il titolo nella rassegna d’inverno a Rieti. L’atleta allenata dal tecnico Pino Gagliardi riesce a mettersi al collo una medaglia anche nel getto del peso, il bronzo, con la misura di 13.49. Non solo oro e bronzo per Coppari, ma dalla Toscana arrivano anche due splendidi argenti, entrambi per merito dei giovani saltatori dell’Asa Ascoli Piceno. Nel triplo eccellente prestazione di Mattia De Angelis che al debutto nella categoria atterra a 14.99 (+1.9) conquistando il secondo posto. Di nuovo a segno l’altra ascolana Laura Giannelli nel salto in alto, seconda in classifica per aver valicato la quota di 1.74 al primo tentativo. Da sottolineare la prova della mezzofondista fanese Virginia Bancolini (Sef Stamura Ancona), quarta negli 800 metri in 2’08"92 a mezzo secondo dal podio. L’Atletica Avis Macerata invece arriva quattro volte nei primi otto: quinta Ambra Compagnucci nell’alto con 1,68 e sesta Rachele Tittarelli che supera la misura 3.30 nell’asta. Leonardo Storani è sesto nei 5000 metri, Gabriele Bondi settimo nell’asta.