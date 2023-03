Sofia Raffaeli al PalaPrometeo per il campionato nazionale e poi all’Italian Sportrait Awards

Continua a far parlare di sé la giovane campionessa del mondo di Ginnastica Ritmica Sofia Raffaeli che, dopo la recente partecipazione ai "Soliti ignoti" ha preso parte, come ospite, martedì (28 febbraio) a "Sotto i riflettori di Raccontami" su Canale 13 (@tvrs.it). Nonostante i suoi 18 anni Sofia è ormai il "portacolori della ritmica italiana" ed è continuamente sotto i riflettori sia nelle competizioni nazionali che in quelle mondiali. Il "Vulcano" cresciuto nella Ginnastica Fabriano all’ombra delle pluricampionesse Ghiurova e Cantaluppi sta vivendo un momento particolare e incredibile.

Ma nonostante la sua "fama" è rimasta umile e questo fa di lei una grande virtù. Questa settimana ha intensificato i suoi allenamenti per prendere parte sabato 4 marzo al Palaprometeo di Ancona per disputare insieme alle sue compagne alla seconda tappa del campionato Nazionale a squadre che vede la società fabrianese in testa dopo la prima prova.

Gli impegni si moltiplicano e la Raffaeli cercherà di onorarli tutti con il massimo impegno soprattutto in vista dei prossimi importanti appuntamenti a livello individuale. E’ stata invitata anche alla serata di premiazione degli "Italian Sportrait Awards 2023" che si terrà lunedì 13 marzo alle ore 18 a Roma presso il Teatro Palladium in Piazza Bartolomeo Romano. Al momento non si sa se prenderà parte alla kermesse sportiva perché in quel weekend sarà in Spagna per impegni sportivi, mentre mercoledì 15 prenderà il volo verso la Grecia per partecipare alla coppa del mondo ad Atene (17-18-19) e in quell’occasione dovrà dimostrare di essere la numero uno e iniziare il cammino verso le olimpiadi di Parigi 2024 che si svolgeranno nella città francese la prima settimana di agosto.

A questa kermesse sportiva ("Italian Sportrait Awards 2023") è arrivata dopo il voto popolare che ha surclassato tutte le altre atlete, quindi è entrata in nominations nella categoria rivelazione donne, nella top five insieme al Marta Maggetti (vela), Elena Micheli (pentathlon), Elena Vallortigara (salto in alto atletica leggera) e Nadia Battocletti (mezzofondista nei 5000 metri).

In quell’occasione verrà svelata la vincitrice della categoria. "Il premio delle emozioni" è la giusta definizione per l’XI edizione degli Italian Sportrait Awards che vede tra i finalisti grandi campioni come Paltrinieri, Goggia, Jacobs, Ganna, Bagnaia, Pilato, Fontana e nuovi talenti come Sofia Raffaeli, del panorama sportivo. Premiare l’unicità dello sport. Il premio che celebra l’unicità dello sport. Ovvero chi ci ha colpito, emozionato, stupito per un gesto atletico, per una vittoria, per un’esultanza e non importa se sia un atleta normodotato o un atleta con disabilità, perché lo sport è unico, come uniche sono le prove che questi affrontano. Queste le categorie dei premi: top uomini, top donne, rivelazione uomini, rivelazione donne, giovani uomini, giovani donne, team top uomini, team top donne, team giovane, team misti e il campione dei ragazzi.

Angelo Campioni