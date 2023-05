Sofia Raffaeli, campionessa senza eguali "Sono entrata in pedana dando il massimo"

Dopo il secondo posto nell’All-around ci si aspettava una Sofia Raffaeli ancor più battagliera decisa ad uscire dai Campionati Europei 2023 come una delle principali protagoniste. All’arena azera l’inarrestabile "Vulcano di Chiaravalle", grazie alle sue meravigliose prestazioni, si laurea campionessa europea in due specialità: palla e clavette. Un altro risultato incredibile e storico per Sofia che è diventata la prima ginnasta italiana a vincere un titolo continentale alla palla e difendere quello conquistato nel 2022 a Telaviv e essere l’unica a vincere due ori individuali agli europei. Al Cerchio Sofia Raffaeli è quarta (32.050) a causa una perdita su un rischio molto difficile. Oro all’ucraina Onopriienko (33.250), argento all’israeliana di Katz (32.600), bronzo alla Kaleyn. Sofia alla palla diventa inarrestabile, scende in pedana con grinta e determinazione sulle note de "Il mondo" di Jimmy Fontana, incanta pubblico e giuria con eleganza e precisione conquistando l’oro (33.650). Alle sue spalle la bulgara Nikolova (33.350) e la azera Aghamirova (32.850). "Nelle specialità sono più tranquilla perché ogni finale è a sé – ha affermato Sofia al termine della gara. Nonostante un piccolo errore al cerchio sapevo che la gara non era compromessa come potrebbe essere un errore nell’All Around. Ho resettato e pensato solo a quelle dopo. Ancora non ho realizzato di essere vicecampionessa europea e di aver raggiunto un altro primato per la ritmica azzurra dopo la mia vittoria al Mondiale di Sofia, ma sono davvero molto felice anche se so di non aver dato il massimo. Sono entrata in pedana con tanta voglia e il risultato si è visto".

Alle clavette Sofia si conferma campionessa europea, conquista la seconda medaglia d’oro, (33 punti netti) presentando l’esercizio con tutte le difficoltà, senza semplificazioni. Seconda la bulgara Kaleyn (32.650), terza la slovena Vedeneeva (31.700). "Ho fatto tutti gli elementi rischiosi dei miei esercizi e li ho fatti bene – ha sottolineato Sofia Raffaeli -. Sono tutti soddisfatti di queste due medaglie, dalla mia allenatrice Julie, al nostro fisioterapista Calcinaro, tutto lo staff della Ginnastica Fabriano dove mi alleno, le Fiamme Oro e la Federazione. Adesso il focus si sposta prima sugli Assoluti di Folgaria e poi sulla World Cup di Milano (21-23 luglio) ma l’appuntamento più importante di questa stagione sarà il mondiale di Valencia (23-27 agosto)". Gloria al nastro anche per l’altra fabrianese Milena Baldassarri, che nella sua unica apparizione a questo europeo conquista il quinto posto (29.450) nell’unica finale. La tedesca Varfolomeev (32.250) vince l’oro e strappa il titolo alla bulgara Kaleyn, assente in questa finale. "Sono tornata in una finale europea al nastro da Baku 2019 – afferma Milena Baldassarri –. È stata grande emozione poter eseguire questo esercizio a cui tengo molto. Lo dedico ad una bimba che purtroppo non c’è più ma che sento con me ogni volta che entro in pedana. Prossimo obiettivo sicuramente l’assoluto di Folgaria. Voglio salutare tutta la mia famiglia, i miei fan chi mi supportano e tutte le persone colpite dall’alluvione in Emilia Romagna, sono vicina con il cuore a casa".

Angelo Campioni