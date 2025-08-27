Sofia Raffaeli svela il futuro: “Torno nelle mie Marche, mi allenerò a Fabriano. A Rio l’oro più importante”

Ancona, 26 agosto 2025 – “Fabriano è la mia casa. Non so ancora cosa accadrà quando rientrerò, ma prenderò le decisioni insieme al presidente e alle persone che mi vogliono bene, per migliorare sempre di più”. Una mano tocca la medaglia d’oro, un’altra il cuore. Sofia Raffaeli ha scelto di lasciare Desio e tornare nella sua Fabriano, la città che l’ha lanciata nell’Olimpo della ginnastica. Sarà in città forse oggi stesso. Una mini vacanza e poi tornerà ad allenarsi. Al PalaCesari e non più nella palestra in cui tempo fa lamentava freddo e umidità.

Che cos’è Fabriano per te?

“Tornerò a casa con la mia famiglia e andrò a trovare le piccoline e tutto lo staff di Fabriano che, nel frattempo, ha ripreso gli allenamenti”.

Cosa ti aspetti ora?

“Quando rientrerò, insieme al direttore tecnico decideremo come organizzare al meglio la prossima stagione: chi farà parte del mio staff e chi mi sosterrà. Gli obiettivi restano gli stessi: l’anno prossimo ricomincerà il circuito delle World Cup ma prima, a novembre, parteciperò al Grand Prix della ginnastica. A lungo termine il pensiero è sempre rivolto alle Olimpiadi con lo sguardo già al prossimo Mondiale a Francoforte dove saranno in palio i primi tre pass per Los Angeles 2028”.

La tua carriera è stata segnata da molti cambiamenti. Come li hai affrontati?

“Sono stati momenti significativi: quello che conta è che, dopo ognuno, ho saputo come ripartire”.

Raffaeli mentre si esibisce nella gara che le ha regalato l’oro ai mondiali di ginnastica ritmica in Brasile

Cosa rappresenta per te la medaglia d’oro al cerchio di domenica?

“La considero la medaglia più importante: essere campionessa mondiale mi ha riportato indietro con la mente a Sofia 2022. Anche le altre due medaglie però sono state fondamentali per me”.

Quanto è stato importante allenarti con Tara (Dragas ndr) prima del Mondiale?

“Mi ha aiutata molto: condividere gli allenamenti e poi la gara mi ha dato tanta carica e mi ha permesso di crescere nell’ultimo periodo”.

Com’è stato separarsi da Milena Baldassarri?

“Un altro momento duro: vederla in palestra ogni giorno era diventata per me un’abitudine, e quando ha smesso dopo l’Olimpiade di Parigi ho sofferto molto. Ma anche da questa mancanza ho imparato a trovare nuove motivazioni”.

Adesso è tempo di una meritata pausa?

“Ora avrò un po’ di vacanza: tornerò a casa con la mia famiglia e non vedo l’ora”.

Un quadretto famigliare di Sofia Raffaeli; con i genitori, il nonno che l’ha seguita sin da bimba, l’ex allenatrice e la ds

Che voto ti dai per questo mondiale di Rio de Janeiro?

“Mi do un 8 perché sono molto contenta di come è andata la gara, anche se so che avrei potuto fare di più e meglio. Sono felicissima in particolare dell’oro al cerchio, che considero la medaglia più importante: essere campionessa mondiale mi ha riportato indietro con la mente a Sofia 2022. Anche le altre due medaglie però sono state fondamentali per me, e nel complesso sono davvero soddisfatta”.

Ma i cambiamenti per la campionessa non sono finiti qui. La scelta di tornare a casa non è solo di cuore, ma anche tecnica. In vista c’è una nuova allenatrice e un nuovo percorso di vita. “La Ginnastica Fabriano – dicono la presidente Angela Piccoli e il direttore tecnico Giuseppe Cocciaro –, in piena sinergia con la Federazione, le Fiamme Oro e Sofia stessa, deciderà a breve il nome della nuova allenatrice che la accompagnerà fino alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, passando per i prossimi Mondiali ed Europei. Lavoreremo tutti insieme, come sempre, per individuare la soluzione migliore per la nostra atleta di punta, senza dimenticare il valore e il percorso di tutte le altre ginnaste del nostro vivaio”. Ci saranno cambiamenti, ma Sofia sa sempre cosa fare.