Sofia Raffaeli svela il futuro: “Torno nelle mie Marche, mi allenerò a Fabriano. A Rio l’oro più importante”

Ancona, 26 agosto 2025 – “Fabriano è la mia casa. Non so ancora cosa accadrà quando rientrerò, ma prenderò le decisioni insieme al presidente e alle persone che mi vogliono bene, per migliorare sempre di più”. Una mano tocca la medaglia d’oro, un’altra il cuore. Sofia Raffaeli ha scelto di lasciare Desio e tornare nella sua Fabriano, la città che l’ha lanciata nell’Olimpo della ginnastica. Sarà in città forse oggi stesso. Una mini vacanza e poi tornerà ad allenarsi. Al PalaCesari e non più nella palestra in cui tempo fa lamentava freddo e umidità.
Che cos’è Fabriano per te?
“Tornerò a casa con la mia famiglia e andrò a trovare le piccoline e tutto lo staff di Fabriano che, nel frattempo, ha ripreso gli allenamenti”.
Cosa ti aspetti ora?
“Quando rientrerò, insieme al direttore tecnico decideremo come organizzare al meglio la prossima stagione: chi farà parte del mio staff e chi mi sosterrà. Gli obiettivi restano gli stessi: l’anno prossimo ricomincerà il circuito delle World Cup ma prima, a novembre, parteciperò al Grand Prix della ginnastica. A lungo termine il pensiero è sempre rivolto alle Olimpiadi con lo sguardo già al prossimo Mondiale a Francoforte dove saranno in palio i primi tre pass per Los Angeles 2028”.
La tua carriera è stata segnata da molti cambiamenti. Come li hai affrontati?
“Sono stati momenti significativi: quello che conta è che, dopo ognuno, ho saputo come ripartire”.
Cosa rappresenta per te la medaglia d’oro al cerchio di domenica?
“La considero la medaglia più importante: essere campionessa mondiale mi ha riportato indietro con la mente a Sofia 2022. Anche le altre due medaglie però sono state fondamentali per me”.
Quanto è stato importante allenarti con Tara (Dragas ndr) prima del Mondiale?
“Mi ha aiutata molto: condividere gli allenamenti e poi la gara mi ha dato tanta carica e mi ha permesso di crescere nell’ultimo periodo”.
Com’è stato separarsi da Milena Baldassarri?
“Un altro momento duro: vederla in palestra ogni giorno era diventata per me un’abitudine, e quando ha smesso dopo l’Olimpiade di Parigi ho sofferto molto. Ma anche da questa mancanza ho imparato a trovare nuove motivazioni”.
Adesso è tempo di una meritata pausa?
“Ora avrò un po’ di vacanza: tornerò a casa con la mia famiglia e non vedo l’ora”.
Che voto ti dai per questo mondiale di Rio de Janeiro?
“Mi do un 8 perché sono molto contenta di come è andata la gara, anche se so che avrei potuto fare di più e meglio. Sono felicissima in particolare dell’oro al cerchio, che considero la medaglia più importante: essere campionessa mondiale mi ha riportato indietro con la mente a Sofia 2022. Anche le altre due medaglie però sono state fondamentali per me, e nel complesso sono davvero soddisfatta”.
Ma i cambiamenti per la campionessa non sono finiti qui. La scelta di tornare a casa non è solo di cuore, ma anche tecnica. In vista c’è una nuova allenatrice e un nuovo percorso di vita. “La Ginnastica Fabriano – dicono la presidente Angela Piccoli e il direttore tecnico Giuseppe Cocciaro –, in piena sinergia con la Federazione, le Fiamme Oro e Sofia stessa, deciderà a breve il nome della nuova allenatrice che la accompagnerà fino alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, passando per i prossimi Mondiali ed Europei. Lavoreremo tutti insieme, come sempre, per individuare la soluzione migliore per la nostra atleta di punta, senza dimenticare il valore e il percorso di tutte le altre ginnaste del nostro vivaio”. Ci saranno cambiamenti, ma Sofia sa sempre cosa fare.