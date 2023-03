Sofia Raffaeli sarà al Grand Prix di Marbella

La ginnastica Fabriano è in piena attività agonistica. Ha iniziato il campionato italiano vincendo le prime due tappe e ha preso parte con risultati positivi ai tornei giovanili dove le sue ginnaste sono riuscite ad ottenere straordinari risultati. Tra queste, le Juinior Gaia Mancini e Lara Manfredi che hanno ricevuto la convocazione in nazionale. In questo fine settimana la Ritmica italiana sarà di scena in Spagna e parteciperà alla competizione con una nutrita delegazione dei piccoli attrezzi. Promo impegno a Marbella per un tris di competizioni che coinvolgeranno la Squadra Nazionale, la campionessa mondiale Sofia Raffaeli e un trio di giovanissime junior dal 10 al 12 marzo. Il gruppo d’insieme italiano (capitanato dall’aviere Alessia Maurelli composto da Martina Centofanti, Daniela Mogurean e Laura Paris, Alessia Russo e da Giulia Segatori) esordirà nella stagione internazionale 2023 partecipando al "Torneo Gaofei". Sarà la prova generale in vista dell’atteso debutto nel circuito di Coppa del Mondo, che vedrà le ginnaste italiane in pedana dal 17 al 19 marzo ad Atene.

A rappresentare i colori azzurri al Grand Prix di Marbella ci sarà anche Sofia Raffaeli. La ginnasta fabrianese testerà il nuovo programma sui quattro attrezzi, visto nelle due giornate del Campionato di A1, in preparazione della World Cup greca della prossima settimana.

Nella città iberica saranno presenti anche tre giovanissime individualiste junior (Gaia Mancini e Lara Manfredi della Ginnastica Fabriano e di Sasha Mukhina della San Giorgio ’79) che in questo inizio di stagione sono state protagoniste nei campionati giovanili. Completa la delegazione le tecniche Maccarani, Tishina, Cantaluppi e Aliprandi.

Angelo Campioni