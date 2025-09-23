Sofia Raffaeli si ‘confessa’: "Fabriano è la mia casa"

"Serena, lucida, concentrata": così si descrive Sofia Raffaeli ripensando al Mondiale in Brasile, dove ha conquistato 1 oro e 2 bronzi tra cui 1 all’All-around. "Fabriano è casa mia", ribadisce con orgoglio, mentre guarda al futuro: "Servirà un lavoro mirato, con un team che condivida i miei obiettivi". Sofia continua a essere il simbolo di una ginnastica fatta di eleganza, forza e visione. Al Mondiale in Brasile ha scritto un’altra pagina memorabile, confermandosi tra le atlete più complete e resilienti dello sport azzurro. Ma dietro le medaglie c’è di più: una ragazza determinata, radicata nei suoi valori e nella sua Fabriano. Il talento cartaio racconta come ha superato le difficoltà, l’orgoglio di rappresentare l’Italia e lo sguardo a Los Angeles 2028.

Alla vigilia dei Mondiali non sono mancate le difficoltà, ma Sofia Raffaeli è riuscita a salire in pedana "serena, lucida, concentrata". Due mesi di preparazione a Desio, insieme a Tara Dragas, alla squadra e allo staff, l’hanno spinta a dare sempre di più. "Arrivare al Mondiale con quella preparazione alle spalle – racconta – mi ha aiutata a isolarmi da tutto quello che stava succedendo attorno. Sono salita in pedana concentrata, serena e lucida, e penso che sia stato questo il vero punto di forza".

"È stata un’esperienza bellissima. A livello sportivo, il pubblico brasiliano è stato incredibile: c’era tantissimo tifo, un’energia che ti caricava ogni volta che entravi in pedana. Ma anche dal punto di vista umano mi ha lasciato tanto. Credo che questa gara mi abbia insegnato che, anche dopo momenti difficili, un’atleta può trovare la forza di reagire. E questo per me è un insegnamento importantissimo".

Dopo il trionfo, è arrivato anche un clamore mediatico inaspettato. "Sinceramente no, non mi aspettavo un’attenzione così grande – ammette Sofia –. La ginnastica ritmica è ancora considerata uno sport minore e invece vedere tanto interesse è stato bellissimo. Mi rende felice sapere che, grazie ai risultati miei, di Tara e della squadra, si parli di più della nostra disciplina. È importante per me, perché la ginnastica è il mio sport del cuore, e sapere che sempre più bambine si appassionano mi riempie d’orgoglio".

Nel frattempo, Sofia è anche l’unica ginnasta della sua categoria ad aver cambiato due allenatrici in un breve arco di tempo. Un passaggio delicato. "In questo momento mi sto allenando a Fabriano, che è casa mia, e sono contenta di essere qui, con le mie compagne e nello stesso palazzetto in cui sono cresciuta. Insieme alla Federazione stiamo valutando quale sarà la scelta migliore per il futuro. I Giochi di Los Angeles sono lontani, ma in realtà tre anni passano in fretta, bisogna farsi trovare pronti. Servirà un lavoro importante, con una preparazione forte e costante."

Il nodo della guida tecnica sarà decisivo, ma non sarà solo questione di nomi. Per Sofia, conterà la condivisione degli obiettivi: "Per quanto riguarda la guida tecnica, non sarà solo una questione di ’chi’, ma di costruire attorno a me un team che condivida i miei obiettivi, che sappia valorizzarmi. Qualsiasi decisione prenderemo, Fabriano e il PalaCesari resteranno nel mio cuore: è il posto dove tutto è cominciato". Il futuro è ancora da scrivere.