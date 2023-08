Sogno sfumato Barontini sfiora la finale

Centra il primato personale, ma non l’accesso in finale degli 800 metri. E’ comunque da applausi la semifinale corsa ieri sera da Simone Barontini nei campionati mondiali assoluti di atletica all’aperto di Budapest. Al ‘’Baro’’ non bastano neanche gli incitamenti a squarciagola dalla tribuna urlati da capitan Gimbo Tamberi. Il suo amico e compagno in azzurro all’ingresso di Barontini nella pista ungherese gli urla: "Dai Simoo andiamo, dai credici, dai Simo". Simone - che scatta dalla nona corsia - l’ultima, inizia piano, ultimo. Non perché non ce ne ha, ma studia gli avversari. Davanti a lui lo spagnolo Ben, poi lo svedese Kramer seguito quest’ultimo a Budapest da tanti e variopinti tifosi. Barontini passa in ultima posizione anche al suono della campana, ma è nell’ultima tornata che inizia la sua rimonta. Entusiasmante, superando almeno tre avversari. Baro lotta per la terza posizione, ma nel finale sente la fatica. Perché gli altri non mollano, anzi accelerano. Sfiora il quarto posto, si deve accontentare del quinto. Che non vale il passaggio all’ultimo atto iridato, ma migliora ancora una volta il personale. In meno di un mese per due volte. Dall’1:44.50 ottenuto negli Assoluti vinti di Molfetta a fine luglio all’1.44.34 di ieri sera, fuori dai giochi mondiali per appena undici centesimi, firmando il miglior crono di un italiano negli ultimi vent’anni. Prima di lui sfrecciano in tutti i sensi il vincitore, il keniano Emmanuel Wanyonyi in 1:43.83 sullo spagnolo Adrian Ben (1:43.92), lo statunitense Bryce Hoppel (1:44.04) e il francese Yanis Meziane (1:44.30). Nel dopo-gara c’è anche l’abbraccio tutto anconetano tra Gimbo e ‘’Baro’’ davanti ai microfoni Rai. Gimbo dice "questo ragazzo è un fenomeno, tira fuori il meglio di sé quando conta, da applausi davvero". "Me lo dice spesso - risponde Barontini, classe 1999 - peccato che questo giro avrei voluto qualcosa di più. La qualificazione penso non sia arrivata per un soffio, ci ho creduto veramente tanto". Gimbo gli sussurra: ‘’Guarda quello che hai fatto, non quello che non hai fatto. E’ il mio fratellino, è di Ancona’’. Barontini gli risponde: ‘"Lui l’altro ieri (martedì, ndr) ha detto ‘’sono un umano che batte i super eroi’’, io sono il ragazzino cresciuto ammirandolo. Ho avuto la fortuna di diventare suo amico, posso dire da mezzofondista di aver imparato più da un saltatore in alto che da molti altri atleti quindi sono fortunato. Ho sfiorato il mio obiettivo, sembrava un sogno. L’anno scorso a Monaco (Europei, ndr) sono entrato con il peggior accredito, il peggior personale, quest’anno ci avevo fatto la bocca per questa finale, ma è sempre meglio esserci a un pelo che a tanto, ma adesso è difficile essere razionali. Brucia e basta. Dovevo esserci io in finale"