Sorride il Corinaldo, ko il Cus Ancona

Con la vittoria sui Grifoni (2-1), il Corinaldo si porta a meno cinque dalla zona playoff occupata dal Futsal Ancona pari (5-5) in casa del Potenza Picena. Cus Ancona travolto dalla Dozzese (1-11). Sconfitta anche per il Cerreto d’Esi con la capolista Russi (3-6). Ora settimana di stop e arrivederci al 4 marzo. Imbattibile in casa dal 7 gennaio, il Corinaldo coglie un’importante vittoria (2-1) imponendosi sulla squadra umbra dei Grifoni, fino a quel momento a pari punti. Primo tempo a reti inviolate. La gara si sblocca al rientro in campo: gli ospiti trovano il gol del vantaggio, ma i padroni di casa pareggiano con Silveira, andando poi a strappare l’intera posta in palio agli umbri a ventidue secondi dalla fine con il gol di capitan Campolucci. Il Futsal Ancona impatta per 5-5 (tripletta di Gomez, gol di Piersimoni e Tittarelli) in casa del Potenza Picena dopo aver concluso il primo tempo in vantaggio.

"Abbiamo fatto e disfatto tutto noi – commenta il tecnico Valentino Foroni alla prima uscita ufficiale (sostituto del dimissionario Perez) –. Abbiamo condotto la gara per larghi tratti. Sul 2-4 la partita sembrava a nostro favore, ma così non è stato". Per il Cus Ancona una gara da dimenticare, contro una squadra, la Dozzese, in piena corsa per il salto di categoria. A riposo sul parziale di 0-7, gli ospiti dilagano nel secondo fino all’1-11 finale. Classifica 19°g. Russi 43, Dozzese 37, Recanati 33, Lucrezia 32, Ternana 30, Potenza Picena 29, Futsal Ancona 26, Corinaldo 21, Cerreto d’Esi 20, Grifoni 18, Etabeta Fano, Cus Ancona 14, Cus Macerata 2.

Alice Mazzarini