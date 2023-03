Spagnoli in forse per la Lucchese Ma Colavitto porterà in panchina

A Lucca per riprendere la strada smarrita dopo il successo con la Reggiana. Tre partite e un punto evidenziano il difficile momento dell’Ancona che domani al Porta Elisa contro la Lucchese ha l’opportunità di riscattare la sconfitta contro l’Entella e di rimettersi in carreggiata. Purtroppo, oltre a Moretti e Paolucci, squalificati per somma di ammonizioni, anche Spagnoli sarà poco utilizzabile da Colavitto, ma comunque potrebbe andare in panchina. Ieri, per il centravanti, ancora allenamento differenziato, in seguito a un fastidio muscolare di poco conto ma che ha indotto lo staff medico a prevedere per lui un lavoro diverso. In compenso Mondonico ha smaltito l’affaticamento che giovedì lo aveva tenuto lontano dal lavoro con i compagni e ieri s’è allenato regolarmente. Lavoro differenziato per Ruani e Pecci. In compenso Colavitto ritrova Alessio Di Massimo, pronto a vestire nuovamente la maglia da titolare, in un tridente d’attacco che dovrebbe essere composto dall’esterno teramano, dall’altra parte Petrella e in mezzo Melchiorri. Scelte apparentemente scontate a centrocampo, con Simonetti, Gatto e Prezioso, mentre in difesa bisognerà capire come Colavitto e il suo staff valuteranno le condizioni di Mondonico. Al suo posto, naturalmente, è pronto Camigliano, per il resto dovrebbe essere la stessa difesa vista all’opera domenica scorsa. Ieri pomeriggio l’attaccante Federico Moretti è intervenuto a Radio Tua e ha parlato di diversi aspetti, a cominciare dalle differenze in campo tra Melchiorri e Spagnoli: "Per me non cambia praticamente nulla – ha spiegato –. Anche perché il nostro gioco è quello, ci alleniamo sempre per attaccare nello stesso modo, a prescindere dagli interpreti, abbiamo un gioco che è ben collaudato". Sul problema muscolare di Spagnoli ha aggiunto: "Quando si rientra da certi tipi di infortunio ci si porta dietro una condizione non ottimale, ma non è nulla di grave, speriamo di riaverlo al più presto con noi, magari in panchina". Moretti ha parlato anche delle tre prove deludenti dopo il successo con la Reggiana, negando il fattore stanchezza: "Venivamo da una serie di partite in cui abbiamo dimostrato grandi cose, non eravamo campioni con la Reggiana e non siamo dei brocchi adesso. Ci sono state situazioni che non hanno girato a favore ma non bisogna fare drammi. Ci sono ancora tante partite, abbiamo un obiettivo e dobbiamo affrontare le prossime sfide puntando al massimo". A difesa del quarto posto? Anche qui la filosofia di Colavitto è la stessa dei suoi giocatori: "Vogliamo ripartire, uscire da questo momento, ma non guardiamo la classifica – conclude Moretti –. Cerchiamo di vincerle tutte e poi vedremo alla fine cosa dirà la classifica".

Giuseppe Poli