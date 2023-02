Spagnoli scalpita e vuole tornare a segnare

Alberto Spagnoli è pronto. La sua disponibilità e le sue più che buone condizioni non sono un aspetto da sottovalutare, per l’Ancona che domani affronterà l’Entella, ma neanche per gli appuntamenti successivi. Il bomber di Pordenone ha realizzato nove centri in questo campionato, nelle prime sedici partite. Poi nella sfortunata gara contro la Carrarese dello scorso 29 novembre s’è infortunato a un ginocchio: il riposo, la riabilitazione, la ripresa degli allenamenti, insomma, alla fine il centravanti ha saltato nove partite, tra quelle in cui era indisponibile e le due in cui è rimasto in panchina. Poi tre gare in cui Gianluca Colavitto lo ha impiegato senza esagerare, poco più di venti minuti con la Reggiana, quasi un tempo a Fermo, una mezz’ora contro l’Olbia. Per riprendere confidenza con la partita, con i ritmi del campionato, con gli interventi degli avversari, per riprendere fiducia e tornare a giocare e a calciare come ha fatto fino a novembre. Alberto Spagnoli, nelle prime quattordici partite di regular season non solo ha sempre giocato titolare ma è anche e sempre rimasto in campo per novanta minuti, un giocatore imprescindibile che, grazie anche alla fiducia che ha sentito riposta in lui, ha imparato a sfruttare al meglio le caratteristiche del gioco di Colavitto per andare a segno. Una doppietta a Pontedera nella seconda giornata di campionato, poi il centro con la Fermana, ancora una doppietta in Sardegna a Olbia, e poi i gol contro Lucchese, San Donato, Cesena e Torres, con quello messo a segno all’Orogel Stadium, nel big match vinto dai biancorossi in Romagna, che rimarrà nella storia dorica per la sua importanza. Dall’infortunio di Carrara ormai sono trascorsi quasi tre mesi, anche in allenamento Spagnoli sta dimostrando, giorno dopo giorno, di essere sulla strada per tornare a recitare un ruolo da protagonista. Al fianco di Melchiorri e Petrella, Moretti e Melchiorri, Petrella e Di Massimo, Moretti e Di Massimo: qualunque sia la scelta d’attacco di Colavitto, Alberto Spagnoli sembra non vedere l’ora per tornare a essere il giocatore che ha inciso così tanto sull’economia del gioco dorico nel primo quarto di stagione. Mai, in passato, era riuscito a pesare così sul rendimento della sua squadra: sei reti in tutto tra Coppa, campionato e playoff, alla Feralpisalò la scorsa stagione, sette e quattro nelle due precedenti con la maglia del Modena, sei con la Mestrina cinque stagioni fa, otto in serie D alla Sacilese, pochi in tutte le altre circostanze. Ma ad Ancona Spagnoli ha trovato l’ambiente, la fiducia e i compagni giusti per diventare determinante, per sfruttare le sue doti aeree, la sua potenza, la sua capacità di giocare per gli altri, ma anche per se stesso e, dunque, per la squadra. Non è un caso che la sua quotazione di mercato (fonte: Transfermarkt) negli ultimi otto mesi sia quasi raddoppiata. Insieme a Federico Melchiorri o in staffetta con lo stesso – sono dettagli che spettano a Colavitto –: Spagnoli ora c’è, e vuole ricominciare a segnare.

Giuseppe Poli