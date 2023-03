Spagnoli sì o no? Mister Colavitto: "Penso proprio di utilizzarlo"

E’ un Gianluca Colavitto "abbottonato" quello che commenta la gara in programma oggi a Imola. Sa quanto conta la sfida e vuole presentarsi all’appuntamento senza concedere vantaggi all’avversario: "Incontriamo una squadra affamata di punti e che nelle ultime partite ha trovato continuità di risultato – spiega il tecnico di Pozzuoli –. Viene da una vittoria importante, ottenuta fuori casa e su un campo ostico come quello di Olbia. Ha un organico importante per la Lega Pro, proprio per questo sarà un ostacolo duro da superare. Sappiamo che a Imola troveremo delle difficoltà, dobbiamo essere pronti a tutto, mettendo in campo ciò che diciamo e proviamo durante la settimana". Il gruppo ha sempre dato prova di impegno e applicazione, nonostante i risultati non abbiamo dato sempre ragione all’Ancona, che ora vuole ribadire a Imola quanto di buono mostrato contro il San Donato.

Ci sarà spazio anche per il centravanti Spagnoli che è ancora alla ricerca della migliore condizione dopo l’infortunio che lo ha tenuto a lungo lontano dai campi. Qualche modifica, rispetto all’undici sceso in campo contro il San Donato, è lecito aspettarsela: "Proprio questo aspetto mi conforta, il gruppo si allena sempre con alta concentrazione ed intensità grazie anche a chi non gioca con continuità. Dobbiamo essere squadra sempre, contro ogni avversario, consapevoli delle nostre forze ma anche dei nostri limiti.

Sicuramente il fatto di avere una rosa al completo mi permette, in queste partite ravvicinate, di cambiare qualche interprete e di avere più soluzioni. Cercheremo di proporre l’undici migliore sperando di dare un’ulteriore soddisfazione ai nostri tifosi che verranno ad Imola per sostenerci.

Come sempre proveremo a fare il nostro gioco, cercando di essere dominanti nella metà campo avversaria. Spagnoli? Penso di utilizzarlo".

g.p.