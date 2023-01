Spettatori e punti: che numeri al Bianchelli

L’impossibilità, se non emergeranno novità, di seguire la Vigor nella trasferta di Ardea per il match di domenica contro il Nuova Florida, in seguito a criticità nell’impianto sportivo laziale che hanno fatto optare per un match senza pubblico di ambo le parti, sarà senz’altro un handicap per la Vigor, che in questo 2022-23 ha confermato di avere il suo tifo come arma in più. Fino ad ora sempre presenti anche in trasferta, pure con numeri importanti (200 a San Benedetto del Tronto), i tifosi vigorini si sono confermati di categoria superiore soprattutto al Bianchelli, dove i numeri sono più da C che da D. Mai meno di 700 spettatori, nemmeno nell’andata contro il Nuova Florida, a pochi giorni dalla devastante alluvione, in una città ancora invasa dal fango e per giunta di mercoledì pomeriggio. Nelle altre: 1.300 spettatori all’esordio casalingo contro il Chieti, 1.100 con Tolentino, Porto d’Ascoli e la prima partita del 2023 contro il Cynthia, 1.000 con la Vastese, addirittura 2.200, record stagionale, contro il Fano, complici i 300 ospiti. Soltanto la Sambenedettese, con circa 1.500 presenti al Riviera, può vantare una media leggermente superiore ai rossoblù, che precedono nella graduatoria spettatori del girone il Chieti, distanziando nettamente tutte le altre. E il sostegno del pubblico si sente. Il pareggio di domenica scorsa contro il Notaresco ha infatti interrotto una serie che forse non ha precedenti nella pur secolare storia vigorina: otto vittorie consecutive al Bianchelli nel torneo in corso, tra il ko all’esordio contro il Chieti e il pari col Notaresco: fanno ben 25 punti (su 37) in casa, nessuno nel girone F ha fatto meglio, nemmeno il Pineto dominatore a +9, che in casa di punti ne ha conquistati però "solo" 23. Dati ancora più impressionanti se si guarda all’anno solare 2022: dal 1° gennaio al 31 dicembre, la Vigor in casa ha vinto 14 partite su 17, con 2 pari e un solo ko, quello appunto contro il Chieti.

Andrea Pongetti