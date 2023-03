"Sprecato qualcosa col Cesena La Curva nord è stata unica"

Sulla sconfitta contro il Cesena e su altro è intervenuta a Radio Tua, intervistata da Silvia Trillini, Roberta Nocelli, amministratore delegato e direttore generale biancorosso: "Con il Cesena è stata una bella partita, ricca di emozioni ma anche di occasioni – ha spiegato Roberta Nocelli –. Qualcosa abbiamo sprecato, certo, e siamo stati puniti. Questo è il calcio. Non amo cercare alibi, abbiamo fatto la nostra partita, potevamo anche vincere o chiuderla sullo 0-0. Sicuramente una giornata positiva dal punto di vista di tutte le iniziative messe in campo e che fanno da cornice all’evento, che tante volte sono di un valore che va oltre al risultato della partita stessa".

L’amministratore delegato ha parlato anche della viabilità, dei bus navetta e della presenza di tifosi allo stadio: "L’afflusso e il deflusso dallo stadio, l’utilizzo delle navette, tutto è stato fonte di grandissima soddisfazione. Devo ringraziare l’amministrazione comunale, la polizia locale, la questura di Ancona. L’utilizzo del bus navetta è una questione culturale che va approfondita, lavoreremo ancora su questo. Per quanto riguarda gli spettatori: eravamo in diretta tv e di lunedì sera abbiamo avuto 4800 persone allo stadio. E’ un ottimo segnale di come le abitudini non sminuiscono la voglia di andare allo stadio. Non era scontato".

E ha parlato anche delle numerose iniziative messe in campo dalla società in questo periodo: "Spendere il marchio e i colori di una società, che poi sono di tutti, e usarli per queste iniziative è un aspetto importante, spendiamo il brand per qualcosa che è d’aiuto nel sociale. Il Salesi come la Lega del Filo d’Oro sono realtà che vanno aiutate e fatte conoscere anche al di fuori del territorio, anche se specialmente la Lega del Filo d’Oro è già conosciutissima". Le uova pasquali biancorosse, realizzate insieme alla ditta Giampaoli, vanno a ruba: "Siamo partiti con l’idea di un numero limitato, e dopo pochi giorni abbiamo moltiplicato per sei il numero iniziale. Significa che l’iniziativa è piaciuta, tutto serve per restare connessi con chi ama l’Ancona".

Un’ultima considerazione sulle emozioni provate davanti alla coreografia del tifo organizzato contro il Cesena: "La Curva Nord è unica, non ci sono altri aggettivi per definirla, al di là della continua presenza, della coreografia, del calore, degli applausi alla fine, del sostegno costante. Personalmente lo so dall’inizio, sin dallo scorso anno ho subito percepito il valore di chi non ha mai abbandonato questa fede portandola sempre nel cuore e allo stadio ogni domenica". La squadra partirà domattina per Sassari, per rientrare domenica pomeriggio dopo la partita: "Forse domenica vado in curva con loro" ha concluso l’ad Roberta Nocelli.

g. p.