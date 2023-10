Squadra a due facce: Ancona a Rimini per una sfida decisiva

La sconfitta di Carrara, la quarta in otto partite, evidenzia due lati della stessa medaglia: da una parte un’Ancona capace di reggere il confronto con la Carrarese per 96 minuti, aggrappata alle parate di Perucchini ma anche capace di creare occasioni da gol come quelle di Paolucci e Cioffi in apertura di ripresa. L’Ancona gioca una partita gagliarda, mostrando le sue qualità nei primi dieci minuti del match e all’inizio del secondo tempo, finendo per il resto per subire inevitabilmente l’iniziativa avversaria, soprattutto dopo l’espulsione di Peli per doppia ammonizione, episodio che finisce per condizionare il match. È il lato migliore della "medaglia" Ancona, quello di una squadra che riesce a reagire alla difficoltà, fuori casa con un uomo in meno, e ad aggrapparsi alla fase difensiva per una partita tanto lunga quanto complicata. Poi, però, c’è anche l’altro lato, quello di una squadra sfortunata, punita ancora una volta da un gol in pieno recupero, stavolta addirittura in nove contro undici per la temporanea uscita dal campo di Spagnoli. Ma anche di un’Ancona che a Carrara mostra i suoi limiti, la poca qualità che proviene dalla panchina, proprio quando la squadra, invece, ne ha più bisogno. Lo abbiamo già scritto: se a questa squadra si tolgono Perucchini, Gatto, Paolucci, Spagnoli e il talento di Cioffi, ma anche le buone giocate di Peli e Martina, per il resto è un gruppo che esprime una qualità media, cioè alta grazie ai principali protagonisti e per il resto bassa, specialmente dalla panchina. Domenica c’è la trasferta a Rimini e sembra già una partita da dentro o fuori. Per l’Ancona come per Donadel.

g. p.