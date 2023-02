Squadra costruita per i piani alti Ramirez il suo fuoriclasse assoluto

Terzo posto in classifica ben saldo e a una sola lunghezza dal Cesena secondo: il rendimento in campionato della Virtus Entella è sostanzialmente in linea con quelli che erano gli obiettivi di inizio stagione, anche se l’ampio distacco dalla capolista Reggiana stona con l’altisonante campagna acquisti fatta dal club la scorsa estate. La squadra staziona comunque stabilmente nei piani alti della graduatoria da inizio campionato e si candida ad essere una delle protagoniste della post season. I liguri rappresentano fino ad ora un vero e proprio spauracchio per l’Ancona: su tre partite incontri disputati tra la scorsa stagione e questa infatti, la formazione di Gennaro Volpe è uscita vincitrice in tutte e tre le occasioni. Rocambolesca la partita dello scorso 23 ottobre a Chiavari, con i dorici che dopo aver chiuso il primo tempo sul doppio vantaggio, nelle ripresa si fecero rimontare dai biancazzuri, che vinsero sul gong proprio grazie al gol del grande ex Alessandro Faggioli; il quale, proprio ieri, ci ha confidato che se dovesse andare a segno anche domenica prossima, non esulterà per rispetto nei confronti della squadra che gli ha permesso di vivere un’annata esaltante. Faggioli infatti fu uno dei grandi protagonisti dell’Ancona 2021-22, che dopo tanti anni si riaffacciava finalmente nel calcio professionistico: i suoi quattordici gol permisero ai biancorossi di raggiungere un ottimo sesto posto e di disputare i play-off, poi persi contro l’Olbia. E proprio quella partita rappresentò il commiato di Faggioli dall’Ancona calcistica: emblematica è ancora l’immagine di lui in lacrime sotto la Curva Nord a fine partita, ma domenica sarà una sfida dal sapore completamente diverso. Altro elemento a cui prestare particolare attenzione è senza dubbio Gaston Ramirez: l’uruguaiano non ha certo bisogno di presentazioni, potendo vantare trascorsi in Serie A con le maglie di Bologna e Sampdoria e in Premier League, oltre che una partecipazione al mondiale brasiliano del 2014. Arrivato a Chiavari ad ottobre da svincolato di lusso dopo l’esperienza di Monza in Serie B, Ramirez fece il suo esordio proprio contro l’Ancona e il suo ingresso si rivelò decisivo ai fini del risultato: fu infatti da un suo tiro dalla bandierina che arrivò il definitivo 3-2 di Faggioli. Per lui finora, un gol su tredici presenze. Ma l’Entella non è solo Faggioli e Ramirez: Volpe può infatti contare su una rosa ben collaudata e con nomi di spessore per la categoria, quali Merkaj, Tenkorang (in gol all’andata), Clemenza, Zamparo e un altro ex dorico come Luca Parodi, in biancorosso con Cornacchini dal 2014 al 2016. Insomma, una squadra con un organico che ha ben poco a che vedere con la Serie B: il match di domenica promette quindi scintille.

Gianmarco Minossi