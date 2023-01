"Squadra in buone condizioni D’Eramo, un crac come Ronaldo"

Il preparatore atletico dell’Ancona, Alberto Virgili, non ha dubbi: è un’Ancona che si ripresenta ai nastri di partenza del nuovo anno in forma e con la medesima attitudine del 2022 a esprimere un gioco basato sull’intensità. "Prima delle festività avevamo lasciato la squadra molto bene, in buona condizione di forma – spiega Virgili –. Durante la sosta i ragazzi hanno ricevuto un programma di lavoro individuale che hanno svolto a casa, durante i nove giorni di pausa, un lavoro che potesse garantire una condizione fisica accettabile al ritorno. I ragazzi hanno dimostrato attenzione e professionalità, quindi abbiamo potuto riprendere gli allenamenti in modo graduale, per scelta, perché abbiamo un giorno in più per preparare la partita contro il Pontedera. E stiamo modellando la settimana in modo da agevolare la ripresa, per farci trovare pronti all’appuntamento di lunedì sera. Ci siamo fermati in un momento in cui stavamo bene, però non credo che ci si debba preoccupare di questo, il gruppo ha dimostrato di avere sempre una buona condizione, le partite che abbiamo giocato lo dimostrano". Virgili si sofferma quindi sulle condizioni di Alberto Spagnoli: "Sta facendo il suo percorso di recupero, ha iniziato a correre, la corsa sta dando buoni risultati e il fatto di correre lo aiuterà a essere più sereno e ad approcciare con più facilità i carichi di lavoro crescenti cui sarà sottoposto. Ormai cominciamo il countdown per rivederlo quanto prima con il gruppo. Anche se non sarà questa settimana, né la prossima". Su Paolucci e Petrella nessun problema: "Per noi sono giocatori recuperati da tempo. Chiaro, nelle ultime partite non avevano ancora minutaggi importanti. La cosa più significativa è che cominciano a mostrare intensità in allenamento e questo permetterà a Colavitto di capire quando avranno recuperato l’intensità pre-infortunio e dunque di decidere se schierarli dall’inizio o meno. La squadra ha una buona intensità e la mantiene durante la partita. Per chi esce per infortunio poi non è facile ritrovare quei ritmi partita". Su Michael D’Eramo: "L’infortunio il 23 dicembre, l’operazione il 27 dicembre: la società ha avuto attenzione alla persona, prima che al giocatore. Il suo infortunio è simile a quello di Ronaldo il fenomeno, non è la rottura, seppur grave, di un legamento crociato. Non è pensabile che possa rientrare prima della prossima stagione". Su Berardi, infine: "Sta bene, ma lui ha affrontato un calvario. Per lui è il secondo anno, se riesce ad avere continuità in allenamento questo lo aiuta, ma poi giocare le partite è un’altra cosa. C’è la parte emotiva che porta a fare altre cose. In campo sta bene, è disinvolto, sicuro, ha solo bisogno di giocare".

g.p.