Squadra sciupona: persa una battaglia, non la guerra

In tempi non sospetti, addirittura dopo le due vittorie esterne a Fiorenzuola e Gubbio, in occasione del pari interno con la Vis Pesaro titolavamo che l’Ancona era stata "vanitosa". Qualcuno sui social si era puntualmente piccato: "Ma che vanitosa, ma sono scemi? Abbiamo dominato". Vero, l’Ancona aveva dominato. Ma non aveva vinto. E sapete perchè? Si era mangiata un numero impressionante di occasioni. Una squadra che macina così tanto, che impressiona per la facilità con cui arriva sotto porta, ma non segna, è un problema. Perchè se non segni non vinci e se non vinci la gente comincia a mugugnare. Quando ieri lo stesso Colavitto ha ammesso che il problema dell’Ancona è questo, allora ci siamo detti che forse proprio scemi non eravamo. Detto questo, l’Ancona ha perso una battaglia non la guerra. E i playoff sono un’altra musica. Animo, ragazzi.

Andrea Massaro