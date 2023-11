Stadio, viabilità rivoluzionata: le strade chiuse

Sarà un’altra domenica pomeriggio di sofferenza per gli anconetani che dovranno recarsi allo stadio. Il Comune di Ancona, infatti, dopo la riunione con la questura dorica, ha modificato la viabilità da e per il Del Conero per la partita di domani.

"Invitiamo la cittadinanza a partecipare in massa alla partita per tifare la nostra cara Ancona – dice il vicesindaco e assessore allo sport, alla mobilità e alla sicurezza. Giovanni Zinni – rispettando con precisione tutte le indicazioni relative alla viabilità, affinché non ci sia alcun problema di ordine pubblico e in modo che possiamo trascorrere una serata di festa e di sport". Inevitabili, però, i disagi alla circolazione, soprattutto per tutti i tifosi biancorossi che per arrivare al parcheggio dello stadio di Passo Varano potranno transitare solo ed esclusivamente scendendo da Tavernelle. E chi proviene da sud all’arco degli Angeli non potrà scendere verso lo stadio ma dovrà passare per Varano e, arrivato all’incrocio di Passo Varano, svolterà a sinistra verso lo stadio. Dunque sempre la stessa strada, perché via Filonzi sarà riservata agli ospiti e la provinciale Cameranese dall’arco degli Angeli allo stadio sarà chiusa. Chiuso anche il sottopasso della stazione Ancona Stadio, presidiato e consentito solo ai possessori di biglietto ferroviario, e non sarà consentito di parcheggiare vicino al forno Stacchiotti. L’incrocio di Passo Varano sulla provinciale sarà come sempre presidiato dalla polizia locale, ma sarà inevitabile che si formino code sia da Tavernelle sia da Varano: l’unico rimedio sembra quello di recarsi allo stadio con molto anticipo e tanta pazienza.