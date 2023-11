Stamura Ancona in caduta libera. Sesta sconfitta e ultimo posto

E sono sei. Continua il momento negativo della Stamura Ancona, ora scesa all’ultimo posto del girone E di serie B Interregionale dopo la quinta sconfitta consecutiva, stavolta contro la fortissima Halley Matelica, giunta al quarto successo di fila e prima in classifica con 12 punti assieme al Bramante Pesaro. "Un match che sulla carta era impossibile e che purtroppo si è rivelato tale. Sarebbe servito un miracolo, che non si è verificato" scrive la società biancoverde sul suo sito ufficiale evidenziando un match a senso unico che i locali vincono 89-56 dopo un incontro sostanzialmente condotto dall’inizio alla fine: troppo fisica, esperta, tecnica la squadra di coach Trullo, lanciatissima davanti al pubblico amico di Castelraimondo. La Stamura ha confermato le sue difficoltà lontano dal PalaRossini, dove come a Senigallia è arrivato un ko brutto anche nelle proporzioni ma il torneo è lungo e la strada verso la salvezza è ancora aperta. Sabato con il Pisaurum, che a 8 punti in classifica sta andando probabilmente oltre le previsioni della vigilia, servirà però una versione diversa del quintetto di coach Petitto, che deve schiodarsi da quota 2 dove si trova assieme al Pescara Basket.