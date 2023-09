Stamura e il basket ad Ancona. Festa per 100 anni di storia

Cento anni di storia che scorreranno davanti agli occhi di tutti, domenica pomeriggio con Buonasera Marche Show e la Stamura basket Ancona nella sala Terzo Censi del PalaPrometeo Estra. Nel corso del pomeriggio verrà ripercorsa la storia della centenaria società sportiva anconetana e, soprattutto, sarà l’occasione per presentare il progetto che la società dorica ha in serbo per la stagione che sta per iniziare ufficialmente. Tra gli invitati le autorità politiche cittadine e le istituzioni sportive regionali. Al presidente del Cab Stamura, Gabriele Virgili, il compito di illustrare il presente e futuro della società, mai come in questa stagione così impegnata sul parquet con forze e risorse. Spazio poi anche agli sponsor che hanno deciso di affiancare il loro nome a quello storico della Stamura e poi palcoscenico per i protagonisti veri del Cab Stamura, ovvero i ragazzi che scenderanno in campo. Una rappresentanza degli atleti del minibasket, squadre regionali e femminili, e l’intera formazione che parteciperà ai campionati di serie B interregionale e under 19 Eccellenza, animeranno la serata che si concluderà ovviamente con un "gigantesco Archiabò", come ricorda la stessa Stamura.

Corrado Albanelli, general manager stamurino, spiega il pomeriggio di domenica: "Sarà una grande festa che racconterà la storia della Stamura e della pallacanestro ad Ancona. Ci saranno momenti di ricordi, di gloria, ma soprattutto di attenzione al presente e anche al futuro". La Stamura che torna in campo in serie B interregionale rappresenta un momento storico e un ritorno al passato. Ecco ancora il general manager: "La squadra è perfettamente allineata alla visione della società e del presidente Virgili per mantenere la nostra identità. Grazie agli sponsor e a tutti coloro che ci stanno più vicini abbiamo realizzato una squadra di tutti giovani che devono avere la possibilità di esprimersi: faranno un doppio campionato di under 19 di Eccellenza e di serie B, in segno di coerenza con quello che abbiamo sempre fatto. Giovane lo staff e giovani i ragazzi, per una crescita che deve passare per forza attraverso il campo. Perderemo qualche partita, ma va bene, la nostra visione è quella di fare in modo che questi ragazzi facciano un percorso di crescita e di perfezionamento per arrivare, magari, ad avere richieste in serie A, come è già successo in passato da giocatori illustri, visto che possiamo vantare due ex stamurini in nazionale azzurra".

