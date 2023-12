Stamura, il miracolo non si ripete: pesante sconfitta con il Roseto

2000

85

STAMURA ANCONA

55

2020: Maretto 23, Jovanovic 19, Fasciocco 3, Cantarini, Bartolozzi 21; Scarpone, Klacar 2, Paluzzi 4, Laraia, Lestini 3, Gobbato 10, De Filippo. All. Castorina

STAMURA ANCONA: Piccionne 7, Filippetti 3, D’Agnano 13, Zanotto 14, Tamboura; Bora 5, Gallo 3, Virgili, Kumer, Barletta, Balducci 4, Diop 6. All. Petitto

Arbitri: Pratola di Francavilla a Mare (Ch) e di Ricci di Pedaso (Fm)

Parziali: 22-16 41-32 66-41 85-55

Undicesima sconfitta di fila per la Stamura che cede nettamente al Roseto, unica squadra battuta all’andata, 85-55. I biancoverdi reggono due quarti, poi crollano: crisi senza fine. Inizio subito in salita per i dorici che soffrono il lungo fabrianese Bartolozzi fin dalle prime battute e chiudono sotto il primo periodo 22-16. Ancona comunque non molla e stavolta regge l’urto dei locali, che presentano sul parquet pure il neo acquisto Gobbato (arrivato al posto dell’ex Senigallia Bastone, andato a Ozzano) e al riposo lungo è sotto 41-32.

Il terzo periodo però è a senso unico per i locali che compiono l’allungo decisivo con un parziale di 25-9 che indirizza la partita (66-41). Ultimo quarto ormai scontato, finisce 85-55 ed è l’ennesimo pesante ko.