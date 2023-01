Stavolta il Tiki Taka fa male a Falconara

CITTÀ DI : Dibiase, Rozo, Isa Pereira, Ferrara, Pato; Spinsanti, Taty, Praticò, Zepponi, Pandolfi, Taina, Polloni. All. Neri

TIKITAKA FRANCAVILLA: Duda, Vanin, Tampa, Bettioli, Martìn Cortes; De Siena, Bertè, Xhaxho, Zinni, Prenna, Pezzolla, Merlenghi. All. Gayardo

Arbitri: Perona (Biella), Piccolo (Padova); crono: Serfilippi (Pesaro)

Reti: 19’26’’ pt Vanin (T); 2’ st Tampa (T), 2’40’’ Martìn Cortes (T), 4’43’’ Vanin (T), 9’33’’ Ferrara (F)

Note: ammonite Rozo (F), Bertè (T), Xhaxho (T), Taina (F)

Scivola il Città di Falconara contro il Tikitika Francavilla e rimane a -6 dalla vetta: al PalaBadiali passano le abruzzesi 1-4 (e una squadra ospite non riusciva a violare le mura falconaresi da tre anni), al termine di 40 minuti elettrizzanti e di grande futsal. Le campionesse d’Europa, orfane di Taty, sbattono più volte sull’ottima Duda. Sponda opposta, la capolista a pari merito con il Bitonto, apre le danze a pochi secondi dalla sirena dell’intervallo e da lì mette in discesa una sfida che, per buona metà di gara, aveva viaggiato sui binari dell’equilibrio. La rete la sigla l’astro Vanin: si va a riposo con le falchette sotto. Nella ripresa il Tikitaka colpisce subito con un’azione articolata. Tra le maglie della difesa avversaria Tampa raddoppia e la sua rete ha l’effetto di galvanizzare le compagne. La difesa falconarese balla. Dibiase salva tre volte su tre azioni consecutive di Tampa e di Vanin ma alla fine è costretta a capitolare al cospetto di Martin Cortes che mette nel sacco sugli sviluppi di un corner. Le falchette subiscono anche lo 0-4 al 5’ quando Vanin conquista palla, s’invola in area in contropiede e mette a segno nonostante il ritorno della difesa. Mister Neri corre così ai ripari. Dentro Rozo portiere di movimento, Ferrara accorcia le distanza. Passano i minuti, il Francavilla si difende bene dall’incessante azione offensiva delle Citizens e quando può cerca anche di far ulteriormente male. Tanto che a 4’ dal termine coach Gayardo mette il power play con Bertè. Un po’ per allentare la morsa offensiva delle avversarie, un po’ per continuare a impegnare severamente Dibiase (almeno un paio di miracoli nel finale), soprattutto per portare a casa 3 punti che fanno morale e classifica in casa abruzzese. Per quanto riguarda le Citizens, la rincorsa continua. Pochi giorni per riflettere e sabato si va da Ariano in casa dell’Irpinia.