Stefano Cerioni riceve il premio Ezio Triccoli: "Sono emozionato"

Il commissario tecnico della Nazionale italiana di fioretto Stefano Cerioni ha ricevuto dal Panathlon Senigallia il premio "Ezio Triccoli – Maestro di sport". Una manifestazione, giunta alla sesta edizione, intitolata alla memoria del fondatore del Club Scherma Jesi, scomparso nel 1996. Cerioni è stato allievo di Ezio Triccoli e nella sua carriera ha ottenuto un’infinità di riconoscimenti tra cui il Collare d’oro al merito sportivo e la Palma d’oro al merito tecnico.

"Ricordo quando rimasi a parlare con il maestro Triccoli per più di due ore – dice il commissario tecnico della Nazionale -. Mi convinse di fare il maestro al termine della mia carriera da atleta. Era la vigilia della mia partenza per Parigi per una gara di Coppa del Mondo. Andai in Francia con mio padre ed al ritorno mi disse che Ezio Triccoli era morto. Probabilmente se lo sentiva e questo mi ha legato ancor di più a lui". Una storia che colpisce, che ha sicuramente plasmato la carriera di Stefano Cerioni accompagnandolo in tutti i suoi successi. "Venire a Senigallia e ricevere questo premio è davvero emozionante per me, forse ho passato più tempo con il maestro che con mio padre – rimarca Cerioni -. Non avevo intenzione di fare il maestro nella mia vita, lo giuro, ma ho sempre cercato di portare con me i suoi insegnamenti".

Quali sono gli insegnamenti di Ezio Triccoli? Stefano Cerioni li ricorda con affetto, raccontandoli ai giovani schermitori giunti all’hotel City per ascoltare le parole di un vero campione. "Saper lavorare con tutti è fondamentale perché da tutti si può tirare fuori qualcosa di buono – rimarca il c.t. –. Smaltire una sconfitta è difficile ad ogni livello, la scherma è una partita a scacchi ad alta velocità, ciò che conta è uscire dalla pedana senza rimpianti".

Nicolò Scocchera