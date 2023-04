Stop per la Nova Volley Trionfano i romagnoli

0

S. GIOVANNI IN MARIGNANO

3

NOVA VOLLEY : Carotti 5, Campana 1, Sannino 6, Torregiani 17, Alessandrini 8, Angeli, Cozzolino, Mangiaterra, Genovesi 1, Dignani (L), Ausili, Papa (L2). All. Giombini.

VENTIL SYSTEM SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: Conci 6, Magi, Venturini, Mancinelli 5, Ferro, Franco, Ercolesi, Uguccioni 12, Ferraro (L), Ceccarelli, Cafaro (L), Gabellini 6, Morichelli 23, Scrollavezza 2. All. Della Balda.

Parziali: 22-25, 15-25, 21-25.

Arbitri: Paccagnalla e Ianiro.

Alla Nova Volley non riesce il poker di vittorie consecutive. La squadra di Giombini si ferma proprio nello scontro diretto e per giunta casalingo contro San Giovanni in Marignano. Prestazione opaca per la squadra di Giombini poco efficace al servizio e discontinua in attacco priva anche di Angeli. Vittoria meritata invece per i romagnoli che agganciano i neroverdi a quota 24. Due punti sopra c’è Modugno che attende sabato la Nova Volley mentre San Giovanni ospiterà la Bontempi Ancona. La lotta salvezza è sempre più nel vivo a due turni dal termine.