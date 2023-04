Stop per le clementine, Orazi decisiva nell’Altino

CLEMENTINA 2020

ALTINO

CLEMENTINA 2020: Pizzichini 10, Sconocchini 4, Saveriano 2, Ciccolini 2, Bovolo 23, Catani 15, Fedeli 15, Gotti 3, Falcone 2 (L1), Bastari(L2), Valentini, Villani. All. Mucciolo.

ALTINO: Orazi, Giometti , Picchi, Civardi, Montechiarini, Antonaci, Conti (L), Ferrara. N.E.: Graziani, Fanelli, Papa, Natalizia (L). All. Giandomenico.

Arbitri: Sacrini e Tosti.

Parziali: 25-23, 24-26, 25-13, 12-25, 8-15.

Dopo sei vittorie di fila la Clementina si ferma. Nel conto delle vittorie, ma non in classifica visto che le esine la muovono di un punto. Quello che riesce a conquistare la formazione marchigiana contro la seconda in classifica, Altino, che dimostra nell’arco della partita tutto il suo valore e le sue individualità, prima fra tutte una Orazi incontenibile. La Clementina si impone nel primo e nel terzo set con autorevolezza, cedendo nel secondo ai vantaggi dopo una battaglia. Nel quarto e nel quinto parziale le abruzzesi accelerano e le clementine, ormai a corto di energie, piegano la testa uscendo comunque tra gli applausi del PalaMartarelli.