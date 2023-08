Subito a Chiavari, poi doppia sfida in casa

Girone B confermato come da attese, con la Juventus Next Generation sorteggiata al centro e l’Atalanta Under 23 nel girone A. Adesso è ufficiale: ieri la Lega Pro ha diffuso la composizione dei tre gironi del campionato di serie C – davvero un raggruppamento d’acciaio quello dell’Ancona, che comprende big come Cesena, Spal, Pescara e Perugia, e formazioni particolarmente agguerrite come Gubbio e Virtus Entella – e i rispettivi calendari. Ancona insieme le marchigiane Vis Pesaro, Recanatese e Fermana, le liguri Virtus Entella e Sestri Levante (che gioca a Carrara), le emiliano-romagnole Spal, Cesena e Rimini, le toscane Arezzo, Carrarese, Lucchese e Pontedera, le umbre Perugia e Gubbio, le sarde Olbia e Torres e le abruzzesi Pescara e Pineto, più la Juventus Next Generation.

Si comincia il 3 settembre, poi saranno da verificare anticipi, posticipi e orari, con l’Ancona subito a Chiavari contro la Virtus Entella, per esordire poi in casa al Del Conero contro il Gubbio il weekend successivo. Quindi il match in casa contro il Pineto e poi la trasferta di Cesena, fissata per il primo turno infrasettimanale, quello del 20 settembre, seguirà la partita del 24 settembre che vedrà l’Ancona ospitare al Del Conero la Juventus NG. Tre sfide contro squadre attese protagoniste del girone B nelle prime quattro partite, tanto per cominciare subito con le emozioni forti. Gli altri big match per l’Ancona, almeno sulla carta, saranno quelli contro il Perugia al Del Conero il 5 novembre, quello di Ferrara con la Spal di domenica 26 novembre e quello con il Pescara, in casa al Del Conero il 17 dicembre, prima di chiudere il girone d’andata a Lucca nel sabato prenatalizio.

I derby di andata si giocheranno al Del Conero con la Vis Pesaro l’8 ottobre, a Fermo il 29 ottobre e ancora al Del Conero il 19 novembre contro la Recanatese. Dopo la sosta del 31 dicembre il campionato riprenderà con la prima di ritorno (e l’Ancona che ospiterà l’Entella) domenica 7 gennaio. Tre partite in casa per l’Ancona nel mese di settembre, assolutamente da sfruttare per mettere subito il campionato sui giusti binari, prima di un terribile mese di ottobre con quattro trasferte sulle sei gare previste dal calendario.

La trasferta più impegnativa, sarde escluse, sarà quella di Chiavari, in occasione della prima di campionato, trasferta di una decina di chilometri più lunga di quella che porterà l’Ancona a giocare al Moccagatta di Alessandria contro la Juventus Next Generation, match in programma nel weekend del 4 febbraio.

"E’ un girone entusiasmante, di qualità e di alto livello – ha detto l’amministratore delegato biancorosso, Roberta Nocelli –. Ci sono molte squadre costruite per raggiungere la vittoria del campionato. Mi aspetto un torneo avvincente, lo stadio Del Conero ospiterà belle partite. E’ un calendario difficile, ci auguriamo di fare un bel percorso che metta in mostra il gruppo e gratifichi il lavoro di tutti. Per lottare sempre, per far divertire i tifosi e il nostro presidente".

Giuseppe Poli