Subito big match nel girone A. L’Osimo Stazione sfida la Biagio

Quattro partite in programma oggi nel girone A di Promozione che interessano le nostre squadre. Si gioca infatti la seconda giornata. La sfida più interessante sulla carta è quella che si giocherà a Osimo Stazione dove arriverà la Biagio Nazzaro Chiaravalle. Due formazioni annunciate in grande forma e reduci dall’identico risultato all’esordio. Due vittorie con lo stesso punteggio: due reti segnate senza subirne. L’Osimo Stazione ha violato sabato un campo insidioso come quello dell’Atletico MondolfoMarotta, mentre la Biagio, con due rigori, uno per tempo, ha superato domenica il Gabicce Gradara sul proprio campo. Per l’Osimo Stazione guidata sempre da Michettoni sarà l’esordio in campionato sul proprio campo dove aver guadagnato la stagione passata la permanenza nella categoria proprio al Bernacchia nel playout. Dove oggi scenderà una Biagio che è una "società storica della nostra regione, un onore ospitarla" le parole di mister Michettoni che descrive l’avvicinamento al match come "una partita che si prepara da sola e che tutti vorrebbero giocare. Venderemo cara la pelle" attacca e chiude il tecnico degli osimani. Altro scontro tutto anconetano quello tra Barbara Monserra e Fabriano Cerreto, entrambe a caccia della vittoria. Sfide casalinghe invece per Marina e Portuali.

I primi andranno a caccia della prima vittoria contro il Villa San Martino, mentre i Portuali - vincenti all’esordio proprio sul campo del Villa - riceveranno la visita del Vismara per esultare anche alla prima in casa.

Domani in campo Moie Vallesina e Castelfrettese. Per il Moie un esame importante sul campo di un Gabicce che non ha convinto, mentre la squadra di Rossi è reduce da due vittorie tra Coppa e campionato. Sfida tra neopromosse invece a Pergola dove salirà la Castelfrettese reduce dal punto interno contro il Valfoglia.

Il programma della seconda giornata (ore 15:30). Girone A. Oggi: Barbara Monserra-Fabriano Cerreto, Marina-Villa San Martino, Osimo Stazione-Biagio Nazzaro Chiaravalle, Portuali Ancona-Vismara (ore 14:30), Sant’Orso-Atletico MondolfoMarotta, Valfoglia-Fermignanese. Domani: Gabicce Gradara-Moie Vallesina, Pergolese-Castelfrettese (ore 15).

Classifica: Osimo Stazione, Biagio Nazzaro Chiaravalle, Moie Vallesina, Portuali Ancona e Sant’Orso 3; Castelfrettese, Valfoglia, Barbara Monserra, Fermignanese, Vismara e Marina 1; Villa San Martino, Fabriano Cerreto, Gabicce Gradara, Pergolese e Atletico MondolfoMarotta 0.

Michele Carletti