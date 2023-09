Subito il derby tra Castelfidardo e Osimana a Ancona: La Jesina in trasferta

Via alla stagione ufficiale per le nostre squadre di Eccellenza. Inizia la Coppa Italia (ore 15:30, ieri il primo anticipo degli ottavi con il pareggio 1-1 tra Montegranaro e Monturano) a una settimana dal via del campionato. E l’adrenalina è già alta visto che si troveranno di fronte Castelfidardo e Osimana per un derby sempre sentito. Come l’anno passato tra Coppa e campionato. La sfida si gioca sul neutro di Chiaravalle per l’indisponibilità della stadio fidardense (rifacimento del manto in sintetico). Castelfidardo con un Piazze in più in attacco, alla ricerca dei gol mancati nelle amichevoli. Osimana con tante defezioni per infortuni che affliggono la squadra di Senigagliesi dall’inizio della preparazione. Non mancheranno invece i tifosi delle due squadre. Gli ultras fidardensi hanno cercato ieri al Gabbanelli a fine rifinitura di fornire "la giusta carica alla squadra prima del derby". Entrambe le tifoserie scrivono da giorni "tutti a Chiaravalle". "L’augurio è che si rimanga sempre nel rispetto reciproco sugli spalti e che sia una bella giornata di sport" le parole dell’allenatore dell’Osimana, Stefano Senigagliesi.

La Jesina invece salirà a Gallo di Petriano per affrontare il K Sport Montecchio Gallo dopo settimane non proprio serene e con un mercato ancora attivo vista l’ufficializzazione di ieri di un volto nuovo. Ingaggiato Davide Zandri, esperto esterno di centrocampo, classe 1991, che può vantare oltre 150 partite in Eccellenza seppur reduce negli ultimi due anni dal campionato di Promozione, anche se oggi non dovrebbe essere della sfida.