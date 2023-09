Super padel al Bola Next. Il tour fa tappa ad Ancona

Il grande padel approda ad Ancona con una tappa del Cupra Padel Tour, prevista sabato 16 e domenica 17 settembre. Si giocherà al Bola Padel Next del capoluogo, centro all’avanguardia sito in via Umani con ben 11 campi a disposizione (di cui 7 coperti): iscrizioni ancora aperte ma bisogna fare in fretta, c’è tempo infatti soltanto fino ad oggi. L’evento marchigiano vale come terza edizione del tour Cupra, che ha attraversato tutta l’Italia con eventi in contemporanea partiti già nel mese di maggio e che nel fine settimana vedrà tornei, oltre ad Ancona, a Paderno, Agrigento, Formica, Somma Lombardo, Lecco, Monza, Ciampino e Sassari. La manifestazione offre dunque un contributo rilevante nel fare conoscere quella che è la disciplina del momento, sempre più praticata non solo da tanti ex tennisti e calciatori, ma pure da numerosi appassionati che anche nel nostro Paese hanno iniziato a scoprirla: giocato a coppie in un campo rettangolare chiuso da pareti ai quattro lati, con l’eccezione delle porte d’ingresso, il padel ha derivazione tennistica ma è sport a parte (la pallina ad esempio, ha una pressione inferiore a quella da tennis); ha iniziato a diffondersi negli anni Sessanta in Messico prima e nell’America Latina poi, diventando estremamente popolare in Argentina mentre in Europa da anni è assai praticato in Spagna, il cui movimento è una guida a livello mondiale. In Italia il primo campo nacque appena nel 1991, ma nell’ultimo lustro i praticanti sono aumentati a dismisura ed ora sono valutati in oltre un milione e 200.000. Per dare una idea della crescita, solo nell’ultimo anno i giocatori sono aumentati del 327%. E la Federtennis italiana ha cambiato denominazione in Federazione Italiana Tennis e Padel. Ad Ancona ci saranno due tabelloni (uno maschile ed uno femminile, riservati e tesserati di terza, quarta e quinta categoria), con altrettante coppie vincitrici: entrambe saranno invitate alla tappa di Roma (Cupra Padel Experience), nella affascinante sede di Villa Pamphili, dal 21 al 23 ottobre.

Nella capitale saranno presenti tutte le coppie vincitrici delle varie tappe del tour, ma anche vip, ex leggende del calcio e campioni di padel internazionali, per una tre giorni di partite, esibizioni, clinic. Ad Ancona tutte le coppie giocheranno almeno due partite in gironi all’italiana di 3 o 4 squadre, poi tabellone ad eliminazione diretta: la modalità di gioco prevede 2 set al 4, con tie-break al 7 in caso di parità sul 3-3. Punto d’oro (killer point) sul 40-40. In caso di set pari si gioca direttamente un tie-break a 10 per stabilire la coppia vincitrice. Iscrizioni al sito:https:cupra.dominaspa.itcuprapadel-tour-2023. Andrea Pongetti