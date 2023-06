Superbike, dopo il lungo infortunio

Per una volta la fortuna aiuta Simone Saltarelli, il pilota senigalliese vittima un anno fa di un grave incidente in pista ad Imola nel National Trophy, che oltre a fargli perdere il titolo lo costrinse a un lungo periodo di riabilitazione. Una beffa subita proprio nella prova decisiva per il titolo, che aveva addirittura fatto pensare al ritiro, prima che la grande forza di volontà del pilota e il sostegno dei suoi fans lo spingessero a riprendere con più voglia di prima. Saltarelli, che ora sta correndo nel campionato superbike tricolore con una Honda, domenica scorsa a Vallelunga ha ottenuto il terzo posto nella gara 2 del Gran Premio, dopo il sesto posto ottenuto in precedenza sullo stesso circuito nella gara 1. Per Saltarelli, 37 anni, ancora qualche dolore fisico dopo il lungo stop, ma anche un carico di fiducia grazie al podio, secondo negli ultimi due Gran Premi, ottenuto in gara 2, grazie anche alle cadute di chi stava davanti: "Avrei preferito un terzo posto lottato che uno regalato – ammette – ma le gare sono queste e la fortuna stavolta è toccata a me. Da parte mia sento ancora i postumi dell’infortunio di settembre: non è un alibi, tutt’altro, anzi la cosa mi dà particolarmente fastidio".

a. p.