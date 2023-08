Tamberi a Budapest per l’oro mancante "Non vedo l’ora di scendere in pedana"

Un post ferragostano - a pochi giorni dall’appuntamento mondiale - scritto da Gianmarco Tamberi da Formia, in quel centro di preparazione olimpica dove ha svolto l’ultima settimana di preparazione verso i campionati del mondo all’aperto di Budapest, che inizieranno nel fine settimana.

’Gimbo’ sui social si rivolge ai suoi tanti tifosi per chiedere supporto - anche se finora non gli è mai mancato - per raccontare il percorso di avvicinamento all’iride e la tanta voglia che ha di scendere in pedana per cercare di scrivere un’altra pagina importante della sua carriera.

Domenica e martedì i giorni delle gare di salto in alto. "Domenica mattina ore 10.35 primo turno e martedì sera alle 19.00, speriamo, la finale", ricorda il poliziotto dorico, 31 anni. Aggiungendo: "Ho fatto veramente tutto quello che era nelle mie possibilità per arrivare il più preparato possibile all’evento più importante dell’anno, e adesso, vi giuro, non vedo l’ora di scendere in pedana e far venir fuori il frutto di ogni singola goccia di sudore versata negli ultimi 365 giorni".

Serve l’impresa e il campione europeo outdoor ne è conscio. "È una sfida enorme ma la voglia di provarci lo è ancora di più".

Da migliorare quel quarto posto conquistato più di un anno fa a Eugene, dietro al trio Mutaz Essa Barshim - il qatariano che in Oregon ha centrato il terzo titolo mondiale consecutivo con 2,37, grande amico di Gimbo con i due che nel 2021 a Tokyo condivisero l’oro olimpico - argento Sanghyeok Woo (coreano) con 2,35, e bronzo Andriy Protsenko, ucraino, con 2,33.

A Tamberi non bastò saltare la misura di 2,33 (centrata al secondo tentativo, incappando poi in tre nulli a 2,35) per salire sul podio mondiale.

Ma stavolta salire sul podio non basterà al campione delle Fiamme Oro. Gimbo ha un solo obiettivo: la vittoria. E tiene a sottolineare che "come sempre ho bisogno di tutto il vostro supporto per provare a raggiungere quella cosa che mai nessuno è ancora riuscito a fare nella storia del salto in alto. Manca solo quella medaglia che sogno da anni... Sarà dura, durissima, ma voglio provarci e soprattutto credere che sia possibile fino alla fine", chiudendo il post con due bandiere tricolori.

Già, la maglia azzurra. Gimbo non ha deluso quasi mai con addosso i colori della Nazionale. Sarà così anche stavolta? Il tifo sicuramente non gli manca, visto che al post scritto a Ferragosto ha ricevuto decine di migliaia di reazioni e oltre mille commenti di incitamento rivolti non solo al capitano azzurro, ma a tutta la Nazionale italiana.

"Pronto per decollare - gli scrivono - Forza, grandissimo capitano! Un bravo ragazzo e un grande campione, tutta l’Italia non può non fare il tifo per te", gli scrivono altri.

Adesso non resta che volare a Budapest. Tamberi, insieme al suo staff (il coach Giulio Ciotti, suo nuovo tecnico da marzo, dopo la chiacchierata separazione con suo padre Marco Tamberi, e poi il preparatore atletico Michele Palloni e il fisioterapista Andrea Battisti) volerà oggi in Ungheria.

Nell’attesa Gimbo ieri ha fatto un salto dal barbiere per un taglio di capelli. Adesso bisognerà vedere se per il mondiale si presenterà halfshave, con quella barba a metà, solo sul lato destro del viso, come era solito presentarsi gli anni scorsi prima delle gare importanti.

Michele Carletti