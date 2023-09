Atleta europeo dell’anno, Tamberi è in nomination: "Mi fate venire i brividi"

Ancona, 23 settembre 2023 – A un mese dal trionfo mondiale di Budapest, unico oro che mancava alla sua collezione di meraviglie, Gianmarco Tamberi è ufficialmente in nomination per l’Atleta Europeo dell’Anno. Il "campione di tutto", contemporaneamente padrone del titolo olimpico, mondiale ed europeo, è tra i dieci candidati ai Golden Tracks nella categoria "Men’s European Athlete of the Year", in compagnia degli altri grandissimi del continente, dallo svedese re dell’asta Armand Duplantis ai norvegesi Jakob Ingebrigtsen e Karsten Warholm. Il vincitore del premio, classico riconoscimento di fine stagione, sarà svelato nella cerimonia che quest’anno European Athletics organizzerà a Vilnius, in Lituania, il 21 ottobre.

Tamberi può vantare il titolo iridato dell’alto conquistato in Ungheria il 22 agosto scorso con la world lead di 2,36 e il ruolo di capitano nella prima storica vittoria azzurra agli Europei a squadre-Coppa Europa di Chorzow in giugno. Ma soprattutto, e questo va anche oltre l’atletica e lo sport, può contare sulla sua capacità di coinvolgere, emozionare e intrattenere il pubblico che ha pochi paragoni al mondo.

«Un mese da una delle imprese sportive più importanti della mia carriera e ancora oggi sentir pronunciare ‘campione di tutto’ mi fa venire i brividi dopo quello che ho passato – ha scritto ieri sui profili social personali – ma ancor di più, mi fa venire i brividi pensare all’affetto che mi avete dimostrato e le splendide parole che mi avete detto in questi giorni. Grazie, grazie, grazie a tutti voi che siete e per sempre sarete, la parte più bella di questo viaggio. Italians do it better!".

All’annuncio della sua candidatura, il saltatore marchigiano delle Fiamme Oro ha subito ricevuto una valanga di ‘like’ sui profili di European Athletics: si può votare fino al 2 ottobre e le preferenze espresse contribuiranno per il 25% alla decisione finale, che sarà determinata, per gli altri tre quarti, dal voto delle Federazioni, dai media e da un panel di esperti. Stessa formula che definirà anche i vincitori della categoria "Rising Star", nella quale sono candidati i lunghisti Larissa Iapichino e Mattia Furlani.