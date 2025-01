Tamberi tiene tutti col fiato sospeso: “Forse è arrivato il momento di prendere quella decisione...”

Ancona, 22 gennaio 2025 – “Forse è giunto il momento di prendere quella decisione”. E’ la frase sibillina che ha postato Gianmarco Tamberi alle 19 precise, sulle sue storie Instagram, ormai la nuova frontiera della comunicazione da parte di molti campioni e personaggi famosi. Una frase enigmatica, bianca su sfondo nero, con tanto di puntini di sospennsione, che potrebbe lasciare intendere che il campione ha definitivamente deciso di lasciare l’atletica, oppure esattamente il contrario, visto che si sta ancora allenando, a casa sua, al PalaCasali.

E che dunque starebbe a significare che vuole proseguire, che vuole preparare il suo riscatto, dopo lo sfortunatissimo periodo che è coinciso con le settimane che hanno preceduto le Olimpiadi di Parigi. D’altra parte Gimbo, il capitano della nazionale di atletica, il portacolori dell’Italia ai recenti giochi olimpici, ha abituato tutti a rendere ogni gesto, ogni parola, uno show. Come a Roma, agli ultimi Europei, quando ha incantato il pubblico di tutto il mondo estraendo le molle dalle scarpe, dopo aver superato una misura stellare. Fa parte dello show, e in questo Gianmarco Tamberi è maestro, così come a saltare l’asticella. Ha vinto tutto, finora, titolo italiano, titolo europeo, titolo mondiale, oro alle Olimpiadi di Tokyo.

Gianmarco Tamberi, marchigiano, campione olimpico di salto in alto nel 2021

A Roma meno di un anno fa ha saltato un 2.37 che a Parigi lo scorso agosto gli sarebbe valso l’oro, non una medaglia qualsiasi. Ma la sfortuna s’è accanita nuovamente contro il campione, che aveva detto di meditare il ritiro. Salvo poi, invece, dichiarare in un’altra circostanza che stava valutando se proseguire fino alle prossime Olimpiadi, quelle di Los Angeles 2028. La mamma Sabrina Piastrellini, in un’intervista rilasciata tempo fa al Resto del Carlino, aveva detto che sarebbe stata contenta, di questa decisione del figlio Gianmarco: “Basta con le tribolazioni, con le sofferenze”, aveva dichiarato lo scorso novembre.

Adesso però, di questa “decisione” di Gimbo non ne sa niente: “Ho visto anch’io il suo post sulle storie di Instagram, ma non so nulla, non mi ha comunicato nulla. So che si sta allenando, al PalaCasali, e sulla storia anch’io ho messo i punti di domanda. Ma lui è così, tutto un enigma, tutto un divertimento”. Decisione Olimpiadi o decisione di lasciare, insomma. E’ la suspence alla Tamberi. Sennò non sarebbe Gimbo. Pronto a tenere ancora tutto il mondo con il fiato in sospeso.